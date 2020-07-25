الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعا ماليا تنسيقيا بحث في التفاوص القائم بين المصارف والمركزي والحكومة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا ماليا تنسيقيا، بحضور وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، وألكسندر موراديان، رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب، مستشار وزير المال طارق سلمان. وعن جمعية المصارف نائب الرئيس نديم القصار، وأمين السر وليد روفايل، وعضو الجمعية روجيه داغر. وتم البحث في التفاوص القائم بين المصارف والمصرف المركزي والحكومة.

وكالة أنباء رويترز

الليبيون يكتوون بسياط الحر مع تضرر شبكة الكهرباء من سنوات الفوضى

توقفت آلة الحرب عن الدوران، في الوقت الراهن، في العاصمة الليبية لكن الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي بفعل سنوات الإهمال في أعمال الصيانة لا تزال سببا من أسباب البؤس والشقاء في لهيب الصيف وحره اللافح. وأشعل انقطاع الكهرباء شرارة احتجاجات، واقتحم مسلحون مرافق كهرباء لمطالبة المهندسين بإعادة التيار، مما يسلط الضوء على استمرار الاضطرابات حتى بعد انتهاء هجوم قوات شرق ليبيا على طرابلس الشهر الماضي. ولا تزال جذوة الصراع مشتعلة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا من جهة وبين الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) وتدعمه الإمارات وروسيا ومصر من جهة أخرى. وأضاف الهجوم على طرابلس إلى مشاكل الكهرباء مشاكل جديدة، حيث ترتب عليه تعرض شبكات نقل التيار ومحطات التحكم للتلف أو الدمار.. ناهيك عن سرقة المعدات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية تعلق على انتقادات بريطانية وأمريكية لأنشطتها في الفضاء

رفضت موسكو انتقادات وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا للأنشطة الروسية في الفضاء، بعد أن عبرت الدولتان عن قلقهما تجاه اختبار لقمر صناعي روسي أجري يوم 15 يوليو / تموز. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "الاختبارات التي أجرتها وزارة الدفاع الروسية يوم 15 يوليو لم تمثل تهديدا للأجسام الفضائية الأخرى، والأهم من ذلك، أنها لم تنتهك أيا من أعراف أو مبادئ القانون الدولي". وأشار البيان إلى أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون "ضربة مناوئة لروسيا في نطاق حملة إعلامية موجهة بدأتها واشنطن" لتشويه صورة أنشطة روسيا في الفضاء. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد اتهمتا روسيا في وقت سابق، باختبار قذيفة شبيهة بالأسلحة في الفضاء يمكن استخدامها لاستهداف الأقمار الصناعية في المدار. وفي شهر نيسان / أبريل الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التطوير السلمي للفضاء الخارجي، في ضوء مرسوم ترامب حول الاستكشاف الاقتصادي للقمر.