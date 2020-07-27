النهار 25-7-2020

المذنب "نيوايز" ومجرة درب التبانة من أعالي عكار

شكلت عكار بموقعها المميز وانخفاض التلوث الضوئي فيها مساخة ملائمة ومثالية وفرصة للمصورين المحترفين لالتقاط أجمل الصور للمذنب Neowise الذي لا يزال على مسار عبوره في الفضاء الخارجي الدائم والمنتظر أن يستمر لغاية أيلول المقبل وفي الإمكان مشاهدته، إضافة إلى تصوير مجرة درب التبانة والنجوم التي ترصع سماءها في شكل مذهل.

الجمهورية 25-7-2020

هدوء غير مسبوق في كوكب الأرض!

انتشرت موجة غير مسبوقة من الصمت في جميع أنحاء العالم في أعقاب جائحة كورونا وفقا لباحثين وجدوا أنً الاهتزازات الصوتية، الناتجة من النشاط البشري تراجعت بدرجة كبيرة، بسبب عمليات الإغلاق في دول العالم المختلفة.

فيما تظهر السجلات الواردة من محطات رصد الزلازل في جميع أنحاء الكوكب إن الضوضاء عالية الترذد التي تسببها المنشآت الصناعية وحركة المرور، والأنشطة البشرية الأخرى، وقد انخفضت بنسبة تصل إلى 50% بعدما فرضت الدول قيوداً منعت فيها تحليق الطائرات وأفرغت الطرق وأقفلت أبواب المتاجر والشركات، وعمد الباحثون المشاركون في الدراسة إلى تحليل السجلات الواردة من شبكة 268 مجساً زلزالياً في 117 دولة، ليجدوا أن هناك انخفاضاً كبيراً في حجم الضوضاء الناتجة من الأنشطة البشرية في 185 منها. ورصدت أكبر انخفاضا في المراكز الحضرية المزدحمة، مثل نيويورك وسنغافورة، وذلك فحتى في المحطات النائية بالغابة السوداء في ألمانيا ومدينة روندو في ناميبيا، بدت الأجواء أكثر هدوءاً بكثير مع تقليص النشاط البشري.