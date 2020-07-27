الديار/ بروفيسور باسم عجاقة

تحدّث عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأسبوع الماضي إلى بيروت وقال إنّها أتت لتؤكّد المؤكّد: لبنان بات على حافة الهاوية! هذا ما قاله الوزير الفرنسي في ختام زيارته مُندّدًا بالمماطلة في إجراء إصلاحات أساسية لحصول لبنان على مساعدات، والهاوية التي تحدّث عنها المبعوث الفرنسي تشمل شقّين: إقتصادي وأمني. فعلى الصعيد الإقتصادي، يبقى السيناريو الأكثر إحتمالاً للتطوّرات السلبية هو التضخّم الذي يفرضه حظر قدوم الدولارات مع إقتصاد يعتمد بشكل أساسي على هذه العملة الصعبة. أمّا أمنيًا، فتُشكّل الهاوية التي يتحدّث عنها لودريان المواجهة مع العدو الإسرائيلي التي بدأت معالمها تظهر أكثر فأكثر مع تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بقوله إنّ سوريا ولبنان يتحمّلان مسؤولية أي إعتداء على إسرائيل ينطلق منهما مُحذّرًا من العواقب لأي هجمات على إسرائيل.

الجمهورية/ أنطوان فرح

قال إنّ إسم "لازارد" قفز إلى الواجهة في الأيام القليلة الماضية، بعدما تبيّن أنّ دور الشركة أساسي في تقرير مصير اللبنانيين، طالما أنّها صاحبة الربط والحل في ملف الخطة الإنقاذية الموحّدة التي يُعمل عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد، وأضاف أنّ أسئلة كثيرة بدأت ترتسم في الأجواء، وتتمحور حول مصلحة البلد في وضع مصيره بين أيدي شركة مالية.

نداء الوطن/ رندة تقي الدين

قالت إنّ زيارة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى لبنان عزّزت قناعته بأنّ السلطة السياسية التي التقاها عاجزة عن القيام بالإصلاحات المطلوبة منها، وأكدت مصادر فرنسية متابعة لنتائج الزيارة التي استغرقت يومين أنّ كلام لودريان للرؤساء الثلاثة "كان أشد قساوة مما قاله علناً"، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّه عندما قال له رئيس الجمهورية ميشال عون إنه سيكافح الفساد أجابه: "أجل، إفعل إذاً"، وسأل: "ماذا عن استقلال القضاء والتعيينات المستقلة والكهرباء حيث يوجد قانون لإصلاح قطاع الكهرباء تم التصويت عليه منذ العام 2002 لكنه لم يطبق حتى الآن، وأين تشكيل الهيئة الناظمة الذي أفرغ من معناه القانوني مع تعديل الجزء المتعلّق بتشكيل الهيئة بغية إعادة كل سلطاتها إلى وزير الطاقة؟".