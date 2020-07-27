The Wall Street Journal

استحواذ روسيا على النفط في ليبيا يثير التوترات بين الولايات المتحدة والكرملين

أفادت مصادر أمريكية مطلعة بأن الولايات المتحدة هددت قائد "الجيش لوطني الليبي"، خليفة حفتر، بفرض عقوبات عليه لمنعه استئناف تصدير النفط من ليبيا.

وقال مسؤولون أميركيون إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت حفتر بأنه قد يواجه عقوبات لأنه يتصرف بطريقة "سخيفة وخالية من التنازلات" فيما يخص المنشآت النفطية في شرق ليبيا.

روسيا اليوم

أردوغان: الاستخبارات التركية غيرت قواعد اللعبة في ليبيا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جهاز استخبارات بلاده، "غير قواعد اللعبة" في ليبيا وأسهم في وقف تقدم قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر. وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات التركية الجديد بمدينة اسطنبول، إن تركيا "بدأت تأخذ مكانتها في كافة المحافل كقوة إقليمية وعالمية بفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجية". وأردف: "المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا... جهاز الاستخبارات سلاح محوري في كفاحنا التاريخي من أجل بناء تركيا القوية والكبيرة، وسيبقى كذلك".

The Jerusale Post

سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد سقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية. وقال الجيش في بيان مقتضب إنه لا يخشى تسرب معلومات استخباراتية من الطائرة في هذه الحادثة. وقال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي في تغريدة: "قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل لبنان.. لا توجد خشية من تسرب معلومات".