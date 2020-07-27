الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس المجلس الماروني: دعوات الرئيس عون لتحصين الساحة الداخلية أكثر من ملحة

شدد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على أن "الوضع الدقيق من حولنا يحتم جهوزية دائمة لتأمين تحصين داخلي لا يخرق. من هنا تبدو دعوات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتكررة إلى تحصين الساحة الداخلية أكثر من ملحة لدرء المخاطر الإسرائيلية". وأكد الخازن أنه "من الضروري إبقاء لبنان في منأى عن أي تدهور أمني منعاً لنسف ما تبقى من مقومات الدولة"، واعتبر ان "التفاهم الداخلي هو الضامن الأكبر والأفعل للدفاع عن الوطن من الأطماع الإسرائيلية بعد خروقها الجوية المتمادية فوق الجنوب والبقاع ومناطق أخرى".

وكالة أنباء رويترز

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: النزاع الخليجي استمر أطول مما ينبغي

ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك يوم الأحد أن الخلاف الشديد بين دول الخليج العربية استمر أطول مما ينبغي وحث تلك الدول على بناء الثقة والوحدة من جديد. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر علاقاتها مع قطر في منتصف 2017 بسبب اتهامات تتعلق بدعمها للإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها. وقال هوك للصحفيين من الدوحة عقب اجتماع مع وزير خارجية قطر "النزاع استمر أطول مما ينبغي وهو يضر في النهاية بمصالحنا الإقليمية المشتركة في سبيل الاستقرار والرخاء والأمن".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن ما تصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئنة جداً". وكتب مرزوق الغانم، على حساب مجلس الأمة على تويتر، "نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريباً". ​وأضاف الغانم "نقلت للسفيرة الأمريكية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل أمير البلاد وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية". ​وقالت وكالة الأنباء الكويتية، يوم الخميس، إن أمير الكويت (91 عاماً) وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.