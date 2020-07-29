الوكالة الوطنية للإعلام

عون: اعتماد التدقيق الجنائي كان موضع ترحيب لو دريان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجوب احترام قرارات المجلس الأعلى للدفاع التي اتخذها اليوم والتشدد في تطبيقها للحد من التداعيات السلبية على المواطنين والمقيمين، ونوه من جهة أخر بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية، داعياً إلى تفعيل عمل مصلحة حماية المستهلك واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين. وكشف الرئيس عون ان تدبير اعتماد التدقيق الجنائي كان موضع ترحيب وزير الخارجية الفرنسية في خلال زيارته للبنان، معتبرا انه بداية فعلية لبناء الدولة.

وكالة أنباء رويترز

إسبانيا تأمل في حوار حقيقي مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط في شرق المتوسط

عبرت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا جونثاليث لايا عن أملها في إجراء حوار حقيقي مع أنقرة بشأن التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط بعد أن أبدى نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو استعداداً للشروع في محادثات في هذا الصدد. وقالت في مؤتمر صحفي بأثينا عقب زيارة لتركيا، حيث قالت إن جاويش أوغلو أبدى استعداداً لوقف التنقيب في المنطقة لشهر على الأقل "ينبغي تحويل ذلك إلى فعل. ليس كافياً أن تقول إنك تريد الحديث".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأمم المتحدة تعلق على مشروع قانون تركي لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز تروسيل، أن الأمم المتحدة قلقة بشأن إمكانية إدخال قانون جديد لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ما قد يقوض حقوق وحريات المواطنين في التعبير عن آرائهم. وقالت تروسيل في مؤتمر صحفي: "نحن قلقون بشأن الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي سيعطي الدولة أدوات قوية لفرض سيطرة أكبر على المشهد الإعلامي.

وكالة أنباء شينخوا

تأجيل جولة المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة لأسبوع لإجراء المزيد من المشاورات

أعلنت وزارة الري السودانية تأجيل جولة المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة التى بدأت لأسبوع لإجراء المزيد من المشاورات. وقالت الوزارة فى بيان صحفي "استأنفت المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة وبدعوة من دولة جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي". وأضافت أنه " تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات".