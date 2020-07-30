الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: الآفاق الاقتصادية الإقليمية

فيما يواصل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى التصدّي للصدمتين المتمثّلتين في جائحة كوفيد-19 من جهة، وتقلّب أسعار النفط من جهة أخرى، ينظّم كلٌّ من مركز دبي المالي العالمي ومركز كارنيغي للشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي ندوة افتراضية مباشرة لمناقشة التحديات الرئيسة وأولويات السياسة العامة وفرص تحقيق التعافي الاقتصادي، استناداً إلى التحديث الأخير لتقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان".

تُعقَد هذه الندوة يوم الخميس 16 يوليو/تموز من الساعة 2:00 إلى 3:30 من بعد الظهر بتوقيت بيروت (GMT +3) على الصفحة الخاصة بمركز كارنيغي للشرق الأوسط على موقع يوتيوب (على هذا الرابط). يُجرى النقاش باللغة الإنكليزية، مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية (على هذا الرابط). ويمكن للمشاهدين إرسال أسئلتهم باستخدام ميزة الدردشة المباشرة أثناء البث الحي.

كتب عمرو حمزاوي

قد يغرس القمع مشاعر الخوف بين الأغلبية البعيدة عن دوائر الحكم والنفوذ والثروة، إلا أنه تدريجيا يجردها من الخوف ما أن تعتاد على سلب الحرية والتعقب والتهديد. قد يغرس القمع مشاعر الخوف بين الأغلبية لبعض الوقت، إلا أنه يفرض على الحكام بارانويا الخوف طوال الوقت. يجتاح الخوف الحكام ويسيطر على إدراكهم وفعلهم؛ الخوف من مؤامرات متوهمة ومتآمرين مزعومين، الخوف من غضب شعبي ظاهر وكامن، الخوف من تداعيات الظلم العصية على التقدير والتوقع.

قد يمكن القمع الحكام من صناعة الصورة النمطية "للرئيس مرهوب الجانب" وللحكم "الذي لا يخطئ" وللدولة ذات "الهيبة"، إلا أنه يجردهم اليوم وغدا من القبول الشعبي وينزع الثقة الشعبية عن مؤسسات وأجهزة الدولة التي يوظفونها ويقضي على هيبة الدولة التي لا استقرار لها على المدى المتوسط والطويل سوى بالعدل.