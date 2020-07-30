TL

لبنان عز الصيف بلا كهرباء والسبب ليس فقط رداءة المعامل والشبكة بل السوق السوداء للمازوت وبطء الاعتمادات للفيول حتى المولدات في الاحياء خاضعة لتقنين في الليل الذي يبيت فيه الكثير من الناس على ارصفة الشوارع او على الشرفات والسطوح.

المنار

انه الشح بالمسؤولية الوطنية أكثر ما يعاني منه لبنان، ما جعله واقعا بين جائحتي كورونا والعتمة.

nbn

على الورق ينخفض رسميا سعر البنزين فيما المحطات ترفع خراطيمها معلنة عن حق أو إحتكار نفاد مخزونها أما حديث المازوت فحدث ولا حرج.

mtv

موضوع الحياد لا يزال يتفاعل شعبيا وسياسيا كفعل جمع وإنقاذ لا كمشروع تفرقة ونزاع ، إلا أنه لا يزال يواجه بقوة من قبل تحالف حزب الله – السلطة.

NTV

قبل أن نتسلم نتائج الفحوص المتضاربة من قرطبا الى زحلة فبيروت وصلت الى لبنان خزعة مستجدة من عينات قانون قيصر الأميركي المفروض على سوريا الذي يلفح لبنان بعقوباته.

OTV

الحل في موضوع السدود، هو في إنشائها، لا في المغالاة في تأييدها بداية، ومتى بدأ التنفيذ، ودفعت بعض التكاليف، يبدأ الهجوم السياسي، خصوصا أن المحاضر موجودة، والتواقيع مرصودة، والتغريدات توثق المواقف المهللة والمرحبة، قبل أن تنقلب بسحر ساحر سياسي.

LBC

لبنان وقع، ومسؤولوه إما لا يريدون الحل واما عاجزون عن الانقاذ، أما مواطنوه فيعرفون شيئا واحدا: عيد الاضحى سيكون حزينا.

الميادين

استقبل ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ المبعوث الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​سوريا​، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسية، ​سيرغي فيرشينين​، والوفد المرافق.

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان"اميركا سنواصل حملة ال​عقوبات​ التي تهدف إلى إجبار الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه على وقف حربهم الوحشية ضد الشعب السوري وتنفيذ الحلّ السياسي الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254.

العربية

أكّد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن "بلاده سترد في حال هاجم حزب الله المدنيين في إسرائيل".