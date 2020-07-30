لبنان الحر

لفت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في تصريح بمناسبة عيدي الاضحى و​الجيش​، الى أن "العيد الحقيقي ل​لبنان​ واللبنانيين ان نعيش قيم ودروس الحج والأضحى فعلاً يومياً وحدة في الموقف وإصلاحاً في السلوك والأداء الوطنيين وتغييراً في النفوس قبل النصوص والابتعاد عن الكيدية والانتقام.

صوت لبنان

استقبل البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​، وفداً من منسقيّة تيّار ​المردة​ في ​قضاء بشري​، حيث جرى عرض للأوضاع المعيشية في المنطقة والنشاطات الخدماتية التي يقوم بها التيار، كما أكّد الوفد دعمه لمبدأ الحياد ولمواقف صاحب الغبطة الذي أعاد شرح مفهوم الحياد وأهميّته للنهوض ب​لبنان​ من جديد.

radio orient

لفت رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ الى "أنني لا أفهم إلى أين يأخذنا رئيس الحكومة ​حسان دياب​ بهذه الدبلوماسية تجاه أصدقائنا فكيف يصرح رئيس حكومة تجاه دولة صديقة يعتبرونها في ​لبنان​ الأم الحنونة؟

اذاعة النور

أكّد مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر، أن "المقاومة مستمرة، ولا يمكن أن تسكت على ضيم، والمعادلة هي التوازن الإستراتيجي للردع، الذي يقتضي بأن نجهز أنفسنا بكل الإستعدادات.

صوت المدى

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​ إلى أنه "مِن نكد الدهر أن يأتي مُستكتب يقبض أجرة مقالٍ مَدَح فيه وليّ نعمته ومِن إنجازاته فساد النافعة ونمر السيارات والدسيسة على رؤسائه والانتماء لمن مارس النكد السياسي والتعطيل.