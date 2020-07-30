أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير الخارجية، جيدو أندارجاشيو، دعا الدبلوماسيين الإثيوبيين في الخارج إلى تكثيف جهودهم لإيضاح سياسة البلاد المنصفة والمعقولة بشأن سد النهضة، وأوضح أن الدبلوماسيين الإثيوبيين يجب أن "يكونوا في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل".

اعترفت الولايات المتحدة بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين في غارة أمريكية على الصومال، نفذت في شباط الماضي، وذلك في ثاني اعتراف من نوعه منذ بدئها بإصدار تقارير عن عملياتها بإفريقيا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها أجرت مناورات بحرية مع القوات الأمريكية في البحر البيض المتوسط. ونشرت وزارة الدفاع التركية أيضا صورا للتدريبات التي شاركت قيها الفرقاطة "Kemalreis" التابعة للبحرية التركية إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية" أيزنهاور".

أعلنت سفارة موسكو في مينسك أنها لم تتلق أي إبلاغ رسمي بشأن اعتقال 33 مواطنا روسيا في بيلاروس بدعوى أنهم "عناصر لشركة عسكرية خاصة وصلوا البلاد بهدف زعزعة الاستقرار قبيل الانتخابات".

رفض وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المعين حديثا استخدام مصطلح "عنف الشرطة"، مضيفا في حديث لنواب في الجمعية الوطنية، إن الشرطة تمارس "عنفا مشروعا"، "ويجب أن يفعلوا ذلك بطريقة متناسبة وخاضعة للسيطرة. إذا قام بذلك قلة خارج قواعد أخلاقيات المهنة، عندها يجب أن يكون العقاب فوريا".