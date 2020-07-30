الجمهورية/ جورج شاهين

شغلت الساعات الأربع، الفاصلة بين اولى الطلقات الرشاشة والمدفعية التي ترددت في محيط بلدة الغجر، وموعد فك الاستنفار الاسرائيلي، وقبل دقائق من صدور بيان "حزب الله"، مختلف المراجع الديبلوماسية، بحثاً عن شيء من الحقيقة.

الجمهورية/ جوني منير

تجمع التقارير الموضوعة حول لبنان على نقطة واحدة مضيئة وهي الجيش اللبناني الذي ادى سلوكاً متزناً طوال الفترة الماضية رغم دقة الوضع وحساسيته وحراجته. ويعتبر هؤلاء انه على واشنطن الاستمرار في تأمين المساعدات المطلوبة والملحة للجيش اللبناني. كونه الركيزة الاساسية الأمن في البلاد.

نداء الوطن/ نجم الهاشم

ان عدم إقامة احتفال تخريج ضباط السنة الثالثة في المدرسة الحربية لا يعني ابداً غياب الجبش عن القيام بدوره وإذا كان الجيش ضحية الصراعات السياسية فإنه اليوم يمكن أن يكون المنقذ الوحيد من هذه الصراعات.