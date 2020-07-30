THE WASHINGTON POST

قراصنة صينيون تدعمهم الدولة اخترقوا موقع الفاتيكان، حسب شركة أمن الانترنت

قالت شركة أمريكية تتعقب هجمات الإنترنت المدعومة من دول إن متسللين على صلة بالحكومة الصينية اخترقوا شبكات الكمبيوتر في الفاتيكان ومنها أجهزة ممثل الكنيسة الكاثوليكية في هونغ كونغ.

وقالت الشركة إن الهجمات بدأت في أيار. وكان من المتوقع أن يبدأ الفاتيكان وبكين محادثات هذا العام بشأن تجديد اتفاق مهم أبرم عام 2018 أعاد الاستقرار للعلاقات بين الصين والكنيسة.

وقالت شركة ريكورديد فيوتشر الأمريكية لأمن الإنترنت في تقريرها إن الهجمات استهدفت الفاتيكان وأبرشية هونغ كونغ بما في ذلك رئيس بعثة الدراسات في هونغ كونغ الذي يعتبر الممثل الفعلي للبابا فرنسيس في الصين.

the Jerusalem post

غانتس: العنف ضد المتظاهرين قد يؤدي إلى حرب أهلية

على خلفية أزمة كورونا والمظاهرات ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطرق وزير الأمن ورئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس إلى العنف بحق المتظاهرين وقال إن "ما حدث أمس مساء، والعنف الذي نشهده، هو أمر يقلقني، وهي ترمز بنظري الى منحدر زلق يمكن أن يوصلنا إلى حرب أهلية. أطالب الجميع، لا يهم، من اليمين أو اليسار، التوقف عن التحريض، التوقف عن الكراهية. أنا أطالب جميع الأطراف، هذا الوضع سيتحول إلى وضع خطير".

روسيا اليوم

أرمينيا توجه رسالة صارمة إلى إسرائيل بشأن "خطر فتاك" و"تجارة قاتلة": كفوا عن هذا!!

دعا وزير الخارجية الأرمني زوغراب مناتساكانيان إسرائيل إلى وقف توريدات الأسلحة إلى أذربيجان، وذلك على خلفية التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال الوزير الأرمني في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تم نشره على موقع الخارجية الأرمنية يوم الأربعاء، إن بيع الأسلحة لباكو يمثل "خطرًا فتاكًا"، متهمًا أذربيجان باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف الوزير: "سنثير هذه المسألة باستمرار، وهي ستكون جزءًا لا يتجزأ من جدول أعمالنا، سواء على الصعيد الثنائي أو الدولي. وعلى إسرائيل أن توقف هذه التجارة القاتلة مع أذربيجان".

يذكر أن التصعيد العسكري على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان مستمر منذ 12 تموز الجاري، ويحمل الطرفان بعضهما البعض مسؤولية التصعيد.