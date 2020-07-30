وكالة أنباء رويترز

أمريكا تفرض عقوبات على سوريا للضغط على الأسد لإنهاء الحرب

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات جديدة تهدف لمنع التمويل عن الحكومة السورية وحذرت من أن واشنطن ستضع أي شخص يتعامل تجاريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد على القائمة السوداء، حتى يوافق الأسد على التفاوض لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات. تأتي العقوبات، التي فرضت بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين وإجراءات أخرى، في وقت يصارع فيه الرئيس السوري أزمة اقتصادية متزايدة بعد نحو عشر سنوات من الحرب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

كوساتشيوف: الولايات المتحدة تنتهك اتفاقيات نشر القوات المسلحة في أوروبا الشرقية

قال كوساتشيوف في مقابلة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "بادئ ذي بدء، مقر القوات الأمريكية في أوروبا، أينما كان، هو مفارقة تاريخية من زمن الحرب الباردة، عندما كان الغطاء العسكرية الأمريكي مهم حقا بالنسبة لأوروبا الغربية في ظروف كانت تمر بها أوروبا المنقسمة، واليوم، إذا كان أحد ما يحتاج لهذا الغطاء، فهم الأمريكيون أنفسهم، الذين يواصلون إثارة الانقسامات في أوروبا وفقاً لمبدأ "فرق تسد". كما لفت كوساتشيوف إلى أنه في ذلك الوقت ظهرت "الوثيقة التأسيسية روسيا-الناتو"، حيث كان هناك حظر مباشر على تمركز القوات المسلحة والأسلحة الكبيرة على أراضي "القادمين الجدد" على أساس دائم.

وكالة أنباء شينخوا

سنغافورة تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق الاستقرار في علاقاتها مع الصين

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ يوم الثلاثاء إن سنغافورة تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق الاستقرار في علاقاتها مع الصين، إذ إن آسيا تعتمد على استقرار العلاقات الأمريكية الصينية للتمتع ببيئة "آمنة" و"يمكن التنبؤ بها".

كما أعرب لي عن أمله في أن يتمكن الرئيس الأمريكي القادم، سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا، من تطوير إجماع بين الحزبين على العلاقات بين الولايات المتحدة وآسيا حتى تكون السياسة الخارجية الأمريكية متسقة وتدوم إلى ما بعد إدارة واحدة.