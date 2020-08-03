الشرق الأوسط 25/7/2020

نظام اتصال من أنفاس الإنسان لرصد المصابين بالأوبئة الميتة

في إطال تطلع الفريق المشترك من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست وجامعة تكنولوجيا المعلومات الباكستانية الى مفهوم أكثر شمولاً، عمل الفريق على تصميم بنية لنظام اتصال يمكنه من الناحية النظرية، اكتشاف شخص مصاب بفيروس ما، أو وباء مميت، في منطقة مزدحمة، كالمطارات على سبيل المثال.

الشرق الأوسط 27/7/2020

بيرسيفسرانس تبحث عن حياة في المريخ قبل السفر إليه

تخطط وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال أكبر عرباتها الجوالة وأكثرها تفوقاً حتى اليوم، إلى سطح المريخ، في رحلة تهدف للبحث عن أدلة على وجود حياة سابقة على الكوكب الأحمر، ووضع الأسس لبعثة مستقبلية ستقل طاقماً بشرياً الى الكون العميق، تحمل العربة الجوالة السداسية العجلات التي توازي السيارة حجماً أسم "بيرسيفيراس" وتحمل هذه العربة طائرة دون تعمل بالطاقة الشمسية ستنفصل عنها قبل الهبوط لتكون أول جسم صنعه الإنسان يطير في أجواء كوكب آخر، وفي البعثات المقبلة قد تستخدم هذه الدرون التي تشبه الطوافة، لإرشاد البشر في رحلة بعد وصولها إلى الموقع المحدد، ستبدأ العربة الجوالة بالبحث عن مؤشرات على ظروف حياة سابقة أو حياة ميكروبية سابقة، وتقييم التحديات التي قد تواجه البعثات البشرية المقبلة، بالإضافة الى اختبار طريقة لإنتاج الأكسجين من غلاف المريخ الجوي.

الشرق الأوسط 28/7/2020

عمل متواصل من جونسون أند جونسون سعياً لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

قدمت الحكومة الأميركية 456 مليون دولار لمجموعة جونسون أند جونسون في آذار الماضي أملاً في الحصول على مئات ملايين الجرعات بحلول كانون الثاني 2021، وهو مجرد رهان كررته مع شركات أخرى أملاً في نجاح واحد من هذه اللقاحات على الأقل، ويتم الاستناد في ذلك على أعمال دان باروش من جامعة هارفرد وتقوم على تعديل فيروس يتسبب بزكام خفيف لكي ينتج بعد دخول الخلايا البشرية بروتينات خاصة بفيروس كورونا لكي يعزز النظام المناعي دفاعاته واعتباراً من شباط الماضي، بدأت أولى الجرعات التجريبية تنتج في لايدن من فريق صغير تشرف عليه رينكه بوز (44 عاماً). وتقول أن الأمر مثير جداً للإهتمام من الناحية العلمية فهذا فيروس جديد ولا يحصل ذلك كل يوم.

الجمهورية 29/7/2020

الغبش في العين: عارض من عوارض كوفيد؟

تدرج منظمة الصحة العالمية عارض جديد لفيروس كورونا، وهو التهاب الملتحمة أو العين الحمراء وهذا الالتهاب يمكن أن يؤدي إلى افراز الدموع والشعور بالجفاف وعدم راحة العين، دون الشعور بالألم.

هذا ويمكن لفيروس كورونا أن يدخل الجسم بالتأكيد من خلال العين، لكن حتى الآن، لم تتضح ما إذا كانت العيون مصدراً للعدوى، وأظهرت دورية حوليات الطب الباطني بأن أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا، هي لإمرأة تبلغ من العمر 65 عاماً كانت تعاني التهاب الملتحمة، وكشفت عينات دموعها عن مستويات واضحة من الفيروس.

الشرق الأوسط 30/7/2020

250 ألف دولار لتذكرة مقصورة سياحة الفضاء

كشفت شركة فيرجن غالاكتيك الأميركية التي تأسست بغرض تنظيم رحلات سياحية الى الفضاء عن تصميم مركبة فضاء ذات مقصورة يتمكن من خلالها الركاب ذات يوم من التحديق عن كثب في الفضاء بعد دفع 250 ألف دولار (175 ألف جنيه استرليني) للحصول على التذكرة، وذكرت "فيرجن غالاكتيك" أيضاً أن المقصورة تحتوي على أسطح ناعمة وحواف نوافذ للسماح للركاب بالطفو خارج مقاعدهم دون أن يصابوا بأذى وتعتزم الشركة إضافة مرأة دائرية كبيرة تسمح للسياح برؤية أنفسهم يطفون في ظل انعدام الجاذبية.

الشرق الأوسط 30/7/2020

ميكروبات من عصر الديناصورات تنتظر ظروفاً مناسبة للتكاثر

في دراسة نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشن" كشف باحثون أنه إذا توفرت للميكروبات بتلك الرواسب التي يعود تاريخها الى 100 مليون عام، الطعام المناسب في الظروف المخبرية المناسبة، يمكن أن تنتعش وتتكاثر وتوجد في قاع البحر رواسب تتكون من ثلج بحري وغبار وجزئيات تحملها الرايح وتيارات المحيط، وتصبح أشكال الحياة والصغيرة مثل الميكروبات محاصرة في هذه الراسب.