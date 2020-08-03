TL

لبنان على مسافة أيام قليلة من صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويتوجه يوم الجمعة الرئيس سعد الحريري الى لاهاي، لحضور جلسة النطق بالحكم.

المنار

غضب المستوطنين الصهاينة لفشل نتانياهو بمحاربة فيروس كورونا، كان وراء تظاهرة وصفت بالأكبر في كيان الاحتلال ضد رئيس حكومة العدو.

nbn

تجاوز عدد الإصابات الناتجة عن كورونا الملايين الثمانية عشر، ودفع استفحال الوباء العديد من الدول إلى العودة لسياسة العزل، للحد من الضحايا، ولا سيما أن الأزمة طويلة على ما يبدو، وها هي منظمة الصحة العالمية تتوقع ان تمتد آثار الجائحة لعقود.

mtv

بالنسبة الى كورونا لا جديد، والرقم الذي أعلن عنه قبل قليل هو 155 إصابة. والرقم القريب من رقم الأمس، غير مستغرب طالما مفاعيل الإقفال التام لم تظهر بعد. وحتى تتغير المعادلة الصعبة، احترموا تدابير الوقاية والتزموا الإجراءات.

NTV

إن الثورة لم تولد من رحم الألحان، والعبارة التي استلهمها نزار قباني من ست الدنيا، بأحزان حربها وناسها ودمارها، ستبقى مرصعة بصوت ماجدتها. والخلاف على الأداء، لا يفسد للثورة قضية. هي حرب افتراضية واقعية اندلعت شرارتها ليلا عند قناطر نهر الكلب التاريخية، عندما ارتأى المشرفون على حفل موسيقي بمناسبة عيد الجيش تقديم أغنية ست الدنيا يا بيروت، ولما وصل اللحن الى عبارة إن الثورة، تم استبدال "تولد من رحم الأحزان" بنغمات على ذات الوزن من دون تردادها كما وردت في الأغنية التي يحفظها المواطنون منذ ثلاثين عاما ويغيبونها كنشيد.

OTV

عبرة الثاني من آب 1990، ان الوطن الصغير يضحى به على مذبح مصالح الدول الكبيرة. وعبرة الثاني من آب 2014، أن النأي بالدولة عن أرضها وشعبها جريمة، وأن التباين حول الثوابت خطيئة. فلتكن عبرة الثاني من آب 2020، وقبل أقل من شهر على مئوية لبنان الكبير، أن نتوحد حول الثوابت، وأن نلتف حول الدولة، حتى لا يحسب وطننا من جديد، جائزة ترضية.

LBC

"إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، هكذا كتبها نزار قباني، وهكذا غنتها ماجدة الرومي، فمن هو هذا الأرعن الذي يسمح لنفسه بأن يغير في ما كتبه نزار وفي ما غنته ماجدة؟

الميادين

تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة باستقالته وذلك في أكبر تظاهرة منذ انطلاق هذه الاحتجاجات قبل ستة أسابيع.

الجزيرة

وصول الرئيس الجميّل وعقيلته الى كنيسة مار سمعان في غسطا حيث ستقام صلاة الجنازة عن روح جوسلين خويري

العربية

وزيرا خارجية الإمارات وإيران يتبادلان التهاني بعيد الأضحى خلال اتصال عبر الفيديو.