لبنان الحر

قام مدير دائرة شؤون ​اللاجئين​ في ​لبنان​ جمال فياض بزيارة تفقدية إلى ​مخيم الرشيدية​ ​جنوب لبنان​، حيث التقى بأمين السر اللجنة وعدد من أعضائها، وذلك في مقرها بمخيم الرشيدية. وناقش الجانبان عددا من الأمور التى تخص أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، وفي مقدمتها الوضع المخيم الاقتصادي والمعيشي في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية

صوت لبنان

الامن الداخلي يدعو المواطنين الى عدم الاستهتار والالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لتفشي الوباء

radio orient

أجرى بهاء الحريري إتصالاً هاتفياً بالشيخ نعيم حسن شيخ "عقل طائفة الموحدين الدروز "، والشيخ أمين الصايغ "المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز "، والشيخ نصر الدين الغريب "شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز "، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متمنياً لهم ولكافة أبناء طائفة الموحدين الدروز الكرام في لبنان والعالم كل الخير والصحة والعافية وأن يعبروا بلبنان إلى المستقبل الواعد بالأمل و الخير والسلام.

اذاعة النور

تلقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مزيداً من ​الاتصالات​ المهنئة بعيد الاضحى​ المبارك ومن المهنئين قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، رئيس المجلس الاعلى في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ النائب ​اسعد حردان​، مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين وقيادات سياسية وروحية وفعاليات اغترابية واقتصادية.

صوت المدى

قدم البطريرك الماروني بشارة الراعي , في عظة الاحد في الديمان اخلص التهاني لقائد الجيش جوزاف عون في عيد الجيش الـ75، وتمنى للجيش الازدهار والتقدم لحماية لبنان وشعب، ودعا الشباب للانضمام الى الجيش، ونحن نفاخر بقوة الجيش الذي يحمي الوطن الى جانب المؤسسات الرسمية الاخرى، ونهيب بالدولة تامين حاجاته بسخاء.