طالب عضو مجلس النواب الأمريكي، دوغ لامبورن، الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات شخصية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستمراره في إغاثة عائلات الأسرى الفلسطينيين ودفع رواتبهم.

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى تطوير وثيقة التعاون طويلة الأمد بين إيران وروسيا، بما يتفق ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. ولفت ظريف خلال اجتماعه مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي في طهران إلى أهمية العلاقات البرلمانية ولا سيما تأكيد البرلمانين الإيراني والروسي على بناء علاقات استراتيجية بينهما.

رفضت سفارة موسكو في طهران، التعليق على نشر وسائل إعلام إيرانية رسمية تقارير عن إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في القنصلية الرئيسية الروسية في مدينة رشت شمال البلاد، وحسب التقارير الواردة في وسائل إعلام إيراني، وقفت وراء المخطط المزعوم جماعة "جمعية مملكة إيران" (تندر) التي ألقت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية القبض على زعيمها جمشيد شارمهد مؤخرا.

دعت الخارجية الأمريكية طهران لاحترام "المعايير القانونية الدولية"، بعد توقيفها جمشيد شارمهد زعيم "مجموعة تندر" المتهمة بإدارة "عمليات مسلحة وتخريبية" ضد إيران من الولايات المتحدة. وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية أن "النظام الإيراني لديه خبرة طويلة في احتجاز إيرانيين وأجانب بناء على اتهامات خاطئة"، وقال: "نحث إيران على التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية وإلى احترام المعايير القانونية الدولية".