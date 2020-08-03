نشر العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني - حكومة صنعاء- فيديو لطائرة مسيرة، تم إسقاطها في أجواء مديرية حرض قبالة جيزان بسلاح مناسب".وهي اميركية الصنع من نوع (آر كيو 20).

بحث مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الأمن ووجه السفير الروسي دعوة رسمية من مجلس الأمن الروسي إلى مستشار الأمن الوطني لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الآمرة على خلفية اعتداء عناصر القوة على مواطن عراقي.

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكريمكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم بحثا خلالها ملفات لقضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي".

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الوزير الأول، بفتح تحقيق عاجل في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وعلى رأسها نقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني" كما يهدف للوقوف على أسباب توقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار.