الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط وزارية سابقة رأيها بإن التوتر الحاصل داخل الصف الحكومي يتزامن مع التصويب المباشر على الحكومة وبعض وزرائها من القوى المكوّنة لها، وهي ليست مرتبطة بخلاف أو تباين في الرأي حول إجراءات الوقاية من وباء «كورونا» أو المعارضة لمشروع سد بسري أو القراءات المتناقضة للمبادرة الفرنسية الأخيرة تجاه لبنان، والتي لم يكشف النقاب عن كامل تفاصيلها السياسية أو غياب الإتفاق الحكومي الداخلي على الأرقام الموحّدة للخسائر المالية، كما غياب الإصلاحات الضرورية التي يطلبها الوزراء أنفسهم قبل المواطنين ومجموعة الدول المانحة، وعبّر عنها صراحة ومباشرة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف دريان، أمام زواره في بيروت منذ أسبوع ولذا، تقول هذه الأوساط ذاتها، أنه لم يعد من مفرّ أمام الحكومة الحالية سوى الإقرار بعجزها عن النهوض بكل هذه الملفات التي تزدحم بها الأجندة الداخلية، خصوصاً وأنه لم يتم إضافة الهواجس الأمنية إليها، وذلك مع تصاعد الحديث عن عودة شبح الإرهاب إلى الساحة اللبنانية. وبالتالي، فإن الأوساط نفسها تتوقع عودة طرح التغيير الحكومي إلى الواجهة من جديد.

الديار / محمد علوش

نقلت عن مصادر المقربة من الفريق الشيعي، تأكدها أن لا غطاء حزبيّاً على أحد، ومن يتحدث عن هكذا غطاء هو كاذب، وبحال قام أحد المحتكرين باستعمال الغطاء لتخويف الناس، نطلب من الناس تسميته والتقدم بشكوى ضده، وبحال قام أحد المسؤولين الحزبيين في المنطقة بتغطية المحتكر، سيتحمل وحيدا المسؤولية أمام الناس، وستصل الأمور الى حد فصله من التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، مشددة على أن الفريق الشيعي يمثّل شريحة واسعة جدا، وبالتالي لا أحد ينفي إمكانية وجود مقربين أو حزبيين يحتكرون مواد، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه يقوم بفعله بتغطية حزبية أو علم قيادته. كما تشير المصادر الى أن هذا الفريق يتحمل المسؤولية كونه يتأخر عن اتخاذ إجراءات مناسبة تحمي الناس، وهو ما يجعل النقمة الشعبية عليه تزداد، وبكل حال من الأحوال لا يمكن "المزايدة" على الناس المتألمة، وعلى قيادة الفريق الشيعي أن تُدرك أنها ستكون قريبا أمام واقع شعبي لم تعتد عليه بحال لم تتحرّك جديا. وأن قرار قيادة الفريق الشيعي واضح، وهو رفض الاحتكار ورفض التلاعب بالأسعار، وبحال تعمّد أحد المحسوبين على الفريق التلاعب والاحتكار، فيجب التعامل معه كعدو للبيئة والشعب.

الديار/ جوزف فرح

نقل عن مصادر مالية مطلعة قولها ان اتفاقاً تم على انشاء الصندوق السيادي وهو عامل مساعد جداً لتخفيض الخسائر حيث كان هذا البند موضع نزاع بين وزارة المالية وجمعية المصارف والبنك المركزي وكان موضع تباعد في وجهات النظر بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف.

وتضيف هذه المصادر: ان توزيع الخسائر كان موجوداً في خطة التعافي المالي محملة الخطة المصارف وكبار المودعين ومصرف لبنان هذه الخسائر، ولكن بعد الاجتماعات التي تمت بين الحكومة والمصارف والبنك المركزي، وهذه كانت فكرة وزير المالية غازي وزني منذ البدء، وبالتالي فان وجود "لازارد" في لبنان هو من اجل مقاربة جديدة في الخطة تأخذ بعين الاعتبار توزيع الخسائر وانشاء الصندوق السيادي لاصول الدولة.

اللواء/ غاصب المختار

نقل عن مصادر وزارية ورسمية قولها ان الاستياء الوزاري من بطء الاداء الحكومي والقضائي بلغ مرحلة الاعلان عنها صراحة في جلسات مجلس الوزراء، حيث بات كثيرون يعبرون عن انزعاجهم الشديد الى درجة تلويح البعض بالاستقالة، كما سبق واعلن وزير الصناعة عماد حب الله، وكما نُقل عن وزير الخارجية ناصيف حتّي من معلومات عن قرب استقالته وانه ربما يعلنها بين يوم ويوم، لأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية التلكؤ الحاصل، وهو يرى المركب يغرق ويريد القفز منه قبل الغرق. علماً ان ناصيف سبق وعبّر ايضا علنا في مقابلات تلفزيوينة عن استيائه من الاداء الحاصل ومن عدم الانتاجية الكافية.مضيفًا ان استقالة ناصيف لو حصلت لن تكون بسبب ما تم تسريبه عن ضغوط يمارسها عليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا سيما في موضوع المناقلات والتشكيلات الدبلوماسية.

الشرق / تيريز القسيس

نقلت هن مراجع دينية تأكدها ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مستمر في الاستامع الى مختلف الأطراف السياسية والمدنية التي تزوره وتؤيد مواقفه، وهو سيستمر في طرحه الحياد للوصول إلى رؤية واحدة موحدة تجسد معنى الحياد الحقيقي. وشددت في الوقت عينه ان صاحب الغبطة لن يتخلى اطلاقا عن الثوابت الوطنية الداعمة للقضية الفلسطينية، واعتبار إسرائيل عدوا للبنان طالما انها تحتل قسام من أرضه في الجنوب.