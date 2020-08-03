روسيا اليوم

بدء مفاوضات عسكرية هندية صينية لفض الاشتباك على الحدود

بدأت اليوم الأحد، مفاوضات بين قيادتي القوات البرية في الجيشين الهندي والصيني، حول الوضع في المناطق الحدودية، وقضايا فض الاشتباك بين الجانبين.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، أن الجنرال هاريندر سينج قائد الفيلق الرابع عشر بالجيش الهندي، والجنرال ليو لينغ قائد منطقة جنوب شينجيانغ العسكرية بالجيش الصيني، يترأسان المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، أن هذا هو الاجتماع الخامس من هذا القبيل. وتجري المفاوضات في نقطة الحدود مولدو، على الجانب الصيني من خط الحدود الفعلي الفاصل بين الدولتين.

وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الهندي سيسعى إلى انسحاب القوات الصينية من منطقة البحيرة الجبلية العالية بانجونج تسو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في هذه المنطقة المتنازع عليها.

روسيا اليوم

مركز علمي روسي يعلن موعد بدء إنتاج لقاحه ضد كورونا

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز Vector الروسي للبحوث العلمية، إن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل.

وأضاف المدير العام، في حديث صحفي اليوم: "نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام. لذلك، من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل. في البداية سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، إنه من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة Vector ضد الفيروس، في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.