الوكالة الوطنية للإعلام

الطبش: نور الدين الجمل تحية لروحك وللجيش

غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "سنوات مرت على رحيل البطل، من رفض الاستسلام وواجه الارهاب حتى الاستشهاد. نور الدين الجمل، العقيد الشهيد، قاتل متقدما جنوده ببسالة استثنائية، فنال اكليل الشهادة بظفر وعزة. تحية لروحك الزكية وللجيش، ودعوتنا ان يتوحد كل الشعب خلفه، أمام المخاطر التي تهدد الوطن. الله يرحمك يا شهيدنا".

وكالة أنباء رويترز

سلطة الطيران العراقية: تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا

قالت سلطة الطيران المدني العراقية يوم الأحد إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة كورونا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إسرائيل تطلق منطادا تجسسيا على الحدود مع لبنان

أعلن لبنان، مساء أمس السبت، أن إسرائيل أطلقت "منطادا تجسسيا"، على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء "إن إن إيه"، مساء أمس السبت، بأن إسرائيل أطلقت منطادا تجسسيا فوق بلدة حولا الحدودية عند نقطة العباد، لمدة 15 دقيقة، وإن ساد الهدوء الحذر بعدها على طول الخط الحدودي.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، صباح أمس السبت، إنّ إسرائيل تخترق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتنتهك سيادة البلاد، بينما حذّر من تفشّي الفساد.

وكالة أنباء شينخوا

انشاء مستشفي مؤقت لعلاج كوفيد-19 في هونغ كونغ

في الصورة الملتقطة يوم اول أغسطس 2020، مشهد لمستشفي مؤقت لعلاج مرضى كوفيد-19 في مركز معرض آسيا وورلد في هونغ كونغ جنوبي الصين. وبدأ المستشفى المؤقت في المركز القريب من مطار هونغ كونغ الدولي، في استقبال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة لكوفيد-19 منذ بعد ظهر يوم السبت، وفقا لما ذكرته هيئة المستشفيات في هونغ كونغ.