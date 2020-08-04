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استقال الوزير ناصيف حتي والرئيس دياب قبلها وخلال ساعات وقع مرسوم تعيين السفير شربل وهبي وزيراً للخارجية . وإلى الشأن الصحي عداد كورونا يحلق من جديد إذ سجل اليوم مئة وسبعاً وسبعين إصابة وثلاث وفيات.

المنار

قد تصل الأمور إلى إعلان الإقفال العام لخمسة عشر يوماً بسبب كورونا، كما ألمح وزير الصحة حمد حسن، إن كان تقييم الحال سلبياً. والسلبية ليست فقط بأعداد الإصابات المرتفع وحالات الوفاة اليومية، بل بتوزعها على مختلف المناطق حيث العديد من اللبنانيين ما زال متخلفاً عن الالتزام بالضوابط والتعليمات الصحية التي هي بلا أدنى شك ضوابط أخلاقية وقانونية ودينية. وقدم القطاع الطبي اليوم شهيدة جديدة في ميدان النزال ضد كورونا.. زينب حيدر الممرضة التي بلسمت أوجاع الكثيرين، أوجعت اللبنانيين اليوم برحيلها بعد أن تمكن منها كورونا.

nbn

يفترض أن يجري تقييم للمرحلة الأولى من الإقفال التام التي تنتهي مساء اليوم. ويبدو أن اللجنة العلمية ستوصي بالإقفال لمدة خمسة عشر يوماً في حال كان التقييم سلبياً بحسب ما أعلن وزير الصحة حمد حسن.

mtv

الأنظار مشدودة إلى لاهاي بانتظار النطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، كورونياً، الوضع غير مطمئن لا محلياً ولا دولياً. في لبنان الرقم المسجل اليوم 177 إصابة وثلاث حالات وفاة.

NTV

سلم وزير الخارجية والمغتبرين ناصيف حتي أوراق اعتماده الدبلوماسية مغلفة ببيان استقالة، ومن دون ضجيج غادر ناظر الدبلوماسية اللبنانية قصر بسترس.. انتهت العملية في ساعات استقال وزير الخارجية قبلت الاستقالة سريعاً ظهر مرسوم التعيين وارتدى شربل وهبة بدلة دبلوماسية.

OTV

والله لو جاء النفاق إلى لبنان لانتحر. تمضي جوسلين خويري الى الذي عاشت وناضلت وقاتلت وصلت وركعت وخدمت وماتت باسمه ولأجله ويأتي من لم يطق يوماً رؤيتها لينعيها ويؤبنها وصار الجميع من رفاق دربها وأحباء قلبها وغالبيتهم ناصبوها العداء وشهروا في وجهها سيوف الجفاء لأنها كانت النقيض لأخلاقهم وممارساتهم.

LBC

وتأتي استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي في ظروف بالغة التعقيد وفي أسبوع حافل بالاستحقاقات: فيوم الجمعة المقبل، النطق بالحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبعد غد الأربعاء كلمة للسيد حسن نصرالله قبل أقل من ثمان وأربعين ساعة على حكم الحريري. إضافة إلى التاريخين، كورونا يحتل كل التواريخ، فهناك تشدد في الإجراءات مع عدم تراجع الإصابات، التي بلغت اليوم 177 إصابة.

الميادين

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ اليوم، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ وشفاء 10 ​حالات​ ووفاة حالة من ​الإصابات​ المسجلة بفيروس كورونا المستجد في ​سوريا​.. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 809 شفيت منها 256 وتوفيت 44 حالة.

الجزيرة

ألقت ​القوات العراقية​ القبض اليوم على إرهابي من ​تنظيم داعش​ في ​محافظة نينوى​ العراقية. ونقل موقع ​السومرية​ نيوز عن قيادة شرطة المحافظة قولها إن قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على أحد إرهابيي تنظيم "داعش" كان يعمل بصفة ناقل معدات ومؤن في ما يسمى المعسكرات العامة خلال فترة سيطرة التنظيم المتطرف على مدينة الموصل.

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة​ السعودية، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ و32 حالة وفاة و1972 حالة تعاف، استمراراً لانخفاض عدد ​الإصابات​. وسجلت السلطات الصحية السعودية أمس الأحد أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن رصد 1357 إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1573 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 30 أبريل عندما تم رصد 1344 إصابة.