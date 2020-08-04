لبنان الحر

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ ​وزير الخارجية​ ناصيف حتّي الذي قدّم استقالته من ​الحكومة​، وقَبِل دياب الاستقالة فورًا، وباشر اتصالاته ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد.

صوت لبنان

أشار ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، إلى أن "كل ما تمت كتابته في الأشهر الـ 5 الماضية خاصة من قبل لجنة الكوارث، يجب تطبيقه، وأهمها عزل المصابين وتتبع الذين يتم حجرهم في منازلهم من قبل البلديات".

radio orient

استقبلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، في إطار دعمها المعنوي للشباب والأعمال الإعلامية التي تسوق للبنان، وفداً من الشباب الذين صوروا فيلماً تسويقياً عن الأماكن الجميلة في لبنان لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية فيه. ضم الوفد كلاً من: ستيفن شار، رالف ناصيف، رودي ضومط ورومي منسى الذين وضعوا إمكاناتهم "في تصرف الوطن في ظل الأزمة التي تعصف به".

اذاعة النور

حيا رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي الجيش قيادة وضباطاً وأفراداً بعيدهم وأشاد بتضحياتهم.

صوت المدى

وجه رئيس بلدية بلاط وتوابعها عبدو العتيق التهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وعبره إلى ضباط ورتباء وأفراد الجيش اللبناني الذين يبذلون جهوداً مُضنية لتبقى المؤسسة العسكرية ضامنة للسلم الأهلي: عينٌ على الوطن، وعينٌ على المواطن.