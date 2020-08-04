كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، أنّ أكثر من 2.6 ملايين إسرائيلي لا يملكون وسائل وقاية من الصوّاريخ بالقرب من منازلهم. وإنّ خُمس الملاجئ العامّة في إسرائيل غير صالح للاستخدام. فعلى الرغم من أنّ الملاجئ العامة في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان تعتبر صالحة للاستخدام، إلا أنها تفتقد للشروط التي توفّر إقامة مستمرّة وطويلة مثلما هو مطلوب في مناطق كهذه".و أن خطّة إخلاء 300 ألف مواطن في أثناء المعارك لم تكتمل بعد، وأن جزءًا من الخطّة "لا يمكن تطبيقه".

استبعدت تقديرات إسرائيلية أن تكون الخليّة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل مساء الأحد، تابعة لحزب الله اللبناني، أو تحركت بناء على توجيهات منه. وكان أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بياناً جاء فيه أن الخلية تابعة لحزب الله اللبناني، إلا أنه سارع إلى حذفه ونشر نسخة معدلة لم تأت على ذكر حزب الله،.

قال محلّل الشؤون العسكريّة في "معاريف"، طال ليف رام، إن "التقديرات الإسرائيلية تعزز من الاحتمال أن الخلية المستهدفة لا تتبع لحزب الله وغير مرتبطها به بالضرورة"، وأضاف أنها تابعة لـ"منطقة إرهابية أخرى. التقديرات الإسرائيلية تستبعد في الوقت الراهن صلة حزب الله بالخلية"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات في مدى تأثير حزب الله على الواقعة لا تزال جارية".

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على ضرورة إقرار ميزانية عاجلة للأشهر المتبقية حتى نهاية عام 2020 الجاري، بدعوى تحريك عجلة الاقتصاد، خلافاً لرغبة شريكه في الحكومة، رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي يصر على اعتماد ميزانية لعامين، ما يبقي على عدم الاستقرار الحكومي قائماً ويهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، أن طيرانه الحربي أغار على غزة، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية "خلال الغارات تم استهداف موقع لإنتاج الباطون المستخدم لحفر بنى تحت أرضية، بالإضافة إلى استهداف بنى تحت الأرض تابعة لحماس".

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أكثر من 200 دونم من أراضٍ قرب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، كما أبلغت أصحاب الأراضي، أنهم ممنوعون من الدخول لأراضيهم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".