نقلت صحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، ، عن كاتب قوله، إن بابا الفاتيكان السابق بينيديكتوس السادس عشر مريض بشدة بعد عودته إلى الفاتيكان من زيارة لألمانيا.

وصف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، رئيس بلاده دونالد ترامب، بـ"زعيم البيت الأبيض عديم الأخلاق"، الذي يركز اهتمامه على كل ما يساعده في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وقال بولتون: إن ترامب "يعرف الكثير من الناس، وترامب لا يعلم إلا القليل عن التاريخ ولا يرغب في دراسته".

أصبحت المديرة المصرفية لبنك دويتشه البنك الألماني في أميركا، روزماري فرابليك، التي من بين زبائنها الرئيس دونالد ترامب، موضوع تحقيق داخلي، بعد الشك بنزاهة علاقتها المالية مع صهره ويتحقق البنك من صفقة عقارية غير معروفة سابقاً أبرمتها فرابليك مع شركة مملوكة جزئياً لصهر ترامب، جاريد كوشنر. ونقلت "وول ستريت جورنال" إن البنك الألماني لم يكن على علم بالصفقة وإنه يحقق في شروط الصفقة البالغة 1.5 مليون دولار.

كشفت متحدثة باسم البنتاغون أن الرئيس دونالد ترامب عين مرشحه أنطوني تاتا، في منصب أقل مرتبة بوزارة الدفاع بعد إخفاقه في ضمان عقد جلسة لمجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه في منصب أعلى. وتاتا ضابط يميني متقاعد من الجيش برتبة بريغادير جنرال، وهو من مؤيدي ترامب المتحمسين، وكان قد وصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه "إرهابي".

عبرت بكين عن معارضتها الشديدة لأي تصرفات أميركية ضد الشركات الإلكترونية الصينية وأملت في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية..

قال روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي إنه لن تكون هناك ضرورة لعقوبات ضد روسيا "إذا توقفت موسكو عن الاعتداء في الخارج، وأصبحت شريكاً ودياً للولايات المتحدة وأوروبا".

أفادت وكالة "رويترز" بأن صربيا اشترت جيلاً جديداً من صواريخ أرض-جو متوسطة المدى موجهة بالرادار من الصين، في أول صفقة شراء معروفة تبرم في أوروبا لصواريخ "FK-3" الدفاعية.

صرح كليمان بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بأن بلاده ستحث على فرض عقوبات مالية على الدول التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب اتفاق صندوق الإنعاش الاقتصادي الأخير. وقال "لا يمكن أن نقول لمواطني فرنسا وبولندا وهنغاريا وأوروبا إنه يمكن أن يكون لدينا تضامن مالي في أوروبا ولا نهتم بكيفية احترام القواعد الأساسية للديمقراطية وحرية الصحافة والمساواة في الحقوق".

قالت صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن ممثلي الجيش الهندي يصرون على الانسحاب الكامل والسريع للقوات الصينية من خط الحدود الفعلي، في لاداخ الشرقية.

قال رودولف جيندراك، رئيس القسم الدولي في ديوان رئيس جمهورية التشيك، إن مفاوضات ستبدأ قريباً بين براغ وموسكو، حول تطبيع العلاقات بين البلدين.