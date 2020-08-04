تعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالبحث عن المختطفين الإيزيديين وتحويل جهد البحث عنهم إلى جهد دولي وأكد الكاظمي أن "ما تعرض له الإيزيديون شكل ألما عراقياً لن يتكرر، ومثل جريمة بشعة نالت اهتمام وتعاطف الرأي العام العالمي، كما وقف العالم بأسره مع قضيتهم لما تعرضوا له من فظائع".

انطلقت في الأردن، مظاهرات واحتجاجات ليلية في معظم محافظات المملكة، في وقت تصدر فيه هاشتاع "#أطلقوا سراح المعلمين"، مواقع التواصل الاجتماعي.

انهار سد الرونة بمنطقة حبابة في محافظة عمران باليمن نتيجة الأمطار الغزيرة والمستمرة، وأطلق الدفاع المدني تحذيرات للمواطنين، طالباً إخلاء المنازل الواقعة في مجرى السيول بالمنطقة.

أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب.

نفى رئيس شركة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء في مصر محمد عمرو، ما تم تداوله عن تأثير سد النهضة على إنتاج الكهرباء من السد العالي.

نشرت عدة صفحات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مناصرة للمشير خليفة حفتر، صورة جوية للكلية الجوية بمصراتة، ظهر فيها ما اعتبر نذير بأن الحرب في المنطقة قريبة ورأى نشطاء أن الإيطاليين كتبوا اسم بلادهم بأحرف كبيرة على أسطح البنايات التي تستعملها البعثة الإيطالية المتمركزة هناك، لتفادي قصف جوي محتمل.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استيائها من صدور حكم من محكمة عسكرية في بنغازي على الصحفي اسماعيل أبو زريبة قضى بسجنه 15 عاماً.

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن تعليمات رئيس الجمهورية بالتحقيق في الأزمات التي صاحبت عيد الأضحى سببها الاشتباه بمؤامرة لضرب العلاقة بين المواطن والسلطات العمومية وإن سبب فتح هذه التحقيقات هو وجود "صدفة غريبة" بين ثلاث أزمات هي نقص السيولة وحرائق الغابات وانقطاع نسبي للمياه..