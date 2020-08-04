أخبار الخليج - البحرين

مملكة البحرين تستنكر التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتعتبرها استفزازاً مرفوضاً يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديداً مستهجناً لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي. وتؤكد وزارة الخارجية على تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفاً واحداً مع دولة الإمارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديداً للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلال اتصال هاتفي مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب سموه ورئيس إندونيسيا، خلال الاتصال، عن تمنياتهما أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعوب الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يعم العالم أجمع الاستقرار والسلام. ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الإندونيسي بهذه المناسبة.. تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأطيب تمنياته لبلاده وشعبه الصديق.