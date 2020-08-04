الديار/ ناجي البستاني

نقل عن أوساط سياسيّة مُطلعة على مُجريات المُفاوضات بين لبنان وصُندوق النقد الدَولي، إنّ هذا الأخير الذي شدّد خلال جولات التفاوض على ضرورة سدّ مزاريب الهدر ومُكافحة الفساد وإعادة هيكلة كلّ مؤسّسات الدَولة، إلخ. اشترط ضرورة إجراء إصلاحات فوريّة بقطاعين مُهمّين جدًا، الأوّل قطاع الكهرباء الذي أرهق ماليّة الدولة وأغرقها بالديون وبالعجز، والثاني ملفّ النفايات مَعطوفًا على كامل قطاع حماية البيئة، كونه أثر على سمعة لبنان وأظهر فشل المسؤولين في التوافق على أبسط الأمور لما فيه مصلحة بلادهم. ولفتت الأوساط نفسها إلى إنّ إصرار مُمثّلي الصُندوق، ومسؤولي المُجتمع الدَولي، الذين يُكرّرون ليل نهار أنّ أحدًا لن يُساعد لبنان ما لم يُساعد هذا الأخير نفسه، وأن لا قُروض ماليّة للبنان ما لم تبدأ الإصلاحات فعليًا، ينتظرون ما ستتخذه السُلطات اللبنانيّة المَعنيّة من إجراءات، لمُعالجة مُشكلتي الكهرباء والنفايات بعيدًا عن الأعذار والتبريرات الحالية.

الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصادر سياسية لها صداقات مع كل من حزب القوات اللبناني والتيار الوطني الحر بأن أسوأ علاقة يعيشها الطرفان اليوم، اذ يوجد قطيعة على صعيد القيادتين، لكن المهم ألا ينتقل هذا المشهد إلى الشارع من خلال توتر على الأرض بين المحازبين والمناصرين، وهذا هو المهم، وغير ذلك فكل شيء قابل للحوار والمناقشة من جديد.

اللواء/ معروف الداعوق

بدأ بالقول إن الحكم المرتقب صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يوم الجمعة المقبل يكتسب أهمية خاصة لمعظم اللبنانيين والعرب وخصوصاً لمحبي الرئيس الراحل رفيق الحريري لمعرفة الحقيقة كاملة، وكون هذا الحكم يحمل في طيّاته أبعاداً ومؤشرات عديدة، لا بدّ وأن تترك مفاعيلها المستقبلية ولو جزئياً على الواقع السياسي وعلاقات الأطراف مع الجهات الحزبية التي ينتمي إليها المدانون بهذه الجريمة، بالرغم من كل محاولات حصر تداعياتها في حدود ضيقة لا تمسُّ أسس العيش المشترك بين كافة مكونات الشعب اللبناني.

الأخبار/ ابراهيم الأمين

قال إن سبعة من وزراء الحكومة الحالية أجابوا صحافيين، من بينهم أنا، أن الحكومة "تقوم بما في وسعها" لمواجهة المشكلات. وبعض الوزراء يعبر عن تعبه وإحباطه من التعقيدات التي تواجهه، وبعضهم تبين أنه أجرى تواصلاً مع شركات كان يعمل فيها قبل تشكيل الحكومة ملمّحاً إلى احتمال استقالته. والكلّ يعرف، من داخل الحكومة وخارجها، أن بعض الوزراء تجرّأوا في بعض الأحيان وقرروا مصارحة مرجعياتهم، أو رئيس الحكومة حسان دياب، بأنهم لن يبقوا في الحكومة إذا لم تتحرك الأمور.

الجمهورية/ د. باتريك المارديني

قال: بدأت تكتمل عدّة عمل الحكومة، فتُناط بشركة لازارد معالجة خسائر مصرف لبنان و"ألفاريز ومارسال" معالجة خسائر المصارف التجارية. ولكن الحكومة ما زالت تفتقد خبراء في الإصلاحات النقدية والبنيوية، ومن هنا اقترح الاستعانة بخبرة ستيف هانكي للتفاوض مع صندوق النقد على إصلاحات يكون مجلس النقد عمودها الفقري. فبدلاً من أن تقتصر المقاربة على توزيع الخسائر، يغيّر مجلس النقد المعطيات ويسمح بعودة الثقة والتدفقات المالية ويخلق نمواً اقتصادياً كبيراً، ما يزيد من مداخيل الحكومة الضريبية عبر توسيع الصحن الضريبي، وينشط القطاع المصرفي ويخفف من خسائره. وطبعاً لا يمكن لمجلس النقد وحده معالجة كل خسائر القطاع المصرفي أو تصحيح كل اختلال الموازنة العامة، ولكنه بالتأكيد يطلق النمو ويصغّر من حجم المشكلة ويسهّل عمل "لازارد" و"ألفاريز" و"مارسال".