The Guardian

الروس قرصنوا البريد الإلكتروني الخاص بالنائب البريطاني ليام فوكس للحصول على ملف تجاري يربط بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

علمت صحيفة "غارديان" أن حساب البريد الإلكتروني الشخصي لوزير التجارة البريطاني السابق ليام فوكس تمت قرصنته بشكل متكرر من قبل الروس الذين سرقوا وثائق سرية تتعلق بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتثير الخروقات الأمنية التي حصلت العام الماضي، والتي تخضع لتحقيق الشرطة المستمر، أسئلة جدية تُطرح على النائب المحافظ الذي أصبح المرشح الحالي للمملكة المتحدة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. أشارت مصادر وايتهول إلى أن الوثائق تمت قرصنتها من حساب شخصي بدلاً من حساب برلماني أو وزاري، مما دفع حزب العمّال إلى التساؤل عن سبب استخدام فوكس لرسائل البريد الإلكتروني الشخصية غير الآمنة لإنجاز أعمال حكومية. ورفض متحدث باسم الوزير السابق التعليق على الموضوع وأكّد في وقت لاحق أن مكتب مجلس الوزراء لم يؤكد علانية الحساب الذي تم اختراقه. وأعلن مكتب رئيس الوزراء "10 داونينغ ستريت" إنه من غير المناسب التعليق على هذه المعلومات أكثر لأن التحقيقات الجنائية مستمرة.

The Guardian

إدارة شركة "تيك توك" تدرس إقامة مقرها الرئيسي في لندن بعد العدائية من جانب دونالد ترامب

تدرس الشركة الصينية المسؤولة عن تطبيق "تيك توك" للفيديوهات خططًا لإنشاء مقرها الرئيسي في لندن، وسط معلومات تشير إلى أن بوريس جونسون مستعد للمخاطرة بإغضاب دونالد ترامب من خلال مد السجادة الحمراء أمام الشركة المذكورة.

وكان الرئيس الأميركي قد عبّر عن معاداة صريحة لـ"تيك توك"، وسط مخاوف برزت في الولايات المتحدة بشأن علاقات تربط الشركات الصينية بالحزب الشيوعي الحاكم والمخاطر التي تشكلها هذه العلاقات على المعلومات الشخصية للعملاء.

روسيا اليوم

بولتون: ترامب قد يخرج الولايات المتحدة من الناتو إن تمت إعادة انتخابه

لم يستبعد جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إمكانية أن يقوم الأخير بسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية. وقال بولتون في تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ردا على سؤال حول إمكانية إقدام ترامب على هذه الخطوة، إنه "بغض النظر عما إذا كان الأمر متعلقا بإيران أو كوريا الشمالية أو أفغانستان أو سوريا، فإن الرئيس كان دائما يتخذ قرارات بطريقة تهدف لتجنب الانتقادات من قبل الجمهوريين. والمسألة لم تكن متعلقة بما كان إذا القرار جيدا أو سيءا". وأوضح بولتون أن "قلة قليلة من الجمهوريين تود الانسحاب من الناتو، ولكن في حال فاز ترامب في الانتخابات، فإن هذه العوائق قد تُرفع. ومن يعرف ما قد يقوم به خلال الولاية الثانية؟". وانتقد بولتون أيضا قرار ترامب سحب 12 ألفا من العسكريين الأميركيين من ألمانيا، معتبرا أن ذلك "يرسل إشارة خاطئة إلى موسكو". وتجدر الإشارة إلى أن بولتون كتب في كتاب ذكرياته الذي أثار نشره ردود فعل غاضبة من قبل ترامب، أن الرئيس الأميركي كان على وشك اتخاذ قرار الانسحاب من حلف الناتو قبيل قمة الحلف في بروكسل عام 2018.