الوكالة الوطنية للإعلام

عون ودياب وقعا مرسومي قبول استقالة حتي وتعيين شربل وهبة وزيراً للخارجية

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في القصر الجمهوري، أن الرئيسين ميشال عون وحسان دياب وقعا مرسوم قبول استقالة الوزير ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيراً للخارجية والمغتربين. وأذاع المرسومين الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وكالة أنباء رويترز

باكستان: الوساطة بين السعودية وإيران تسير ببطء

قال عمران خان رئيس وزراء باكستان يوم الاثنين إن مساعي الوساطة التي تبذلها بلاده بناء على طلب أميركي بين السعودية وإيران تحقق تقدماً بطيئاً. وبطلب من واشنطن زار خان بطل لعبة الكريكت السابق طهران والرياض في أكتوبر تشرين الأول لتسهيل المحادثات بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حملت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران. وقال خان لقناة الجزيرة في مقتطفات أذيعت من مقابلة ستبثها القناة بالكامل يوم الأربعاء إن مساعي الوساطة بين البلدين لم تتوقف بل تحقق تقدماً لكنه بطيء. ونقلت عنه القناة قوله إن الجانب الباكستاني بذل أقصى ما يمكنه لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين وإن هذه الجهود حققت نجاحاً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد تهديدات ترامب لـ"تيك توك"... الخارجية الصينية تدخل على خط الأزمة

دخلت الخارجية الصينية على خط أزمة تطبيق "تيك توك" مع الولايات المتحدة، وتهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بحظر التطبيق. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين 3 آب، عن أمل بلاده بأن تتوقف الولايات المتحدة عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية، وخلق بيئة صادقة وغير تمييزية للشركات الصينية. وقال المتحدث خلال إحاطة إعلامية، معلقاً على الوضع المحيط بتطبيقي "تيك توك" تعمد الولايات المتحدة إلى تعميم مفهوم الأمن القومي، وتهدد المؤسسات ذات الصلة، دون أي دليل، على أساس افتراض الذنب فقط، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق". وأشار إلى أن كل هذا يوضح مرة أخرى المعايير المزدوجة المتأصلة في الولايات المتحدة والدفاع المنافق للعدالة والحريات المزروع فيها.