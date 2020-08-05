الجمهورية 29 /7 /2020

7 ملايين طفل يعانون سوء التغذية

توقعت منظمة الأمم المتحدة ان يعاني نحو 7 ملايين طفل إضافي أثار سوء التغذية بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة "كوفيد -19" بذلك قد يصل عدد الأطفال الذين يعانون فقدان الوزن والنحول المفرط الى 54 ملوناً، وما قد ينعكس 10 ألاف حالة وفات إضافية لأطفال شهرياً، خصوصاً في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويرى الباحثون، إن سوء التغذية قد تكون له عواقب على أجيال عدة، مع خشية من أن يضر ذلك بنمو هؤلاء الأطفال وتطورهم، كما ترى الوكالات الأممية أن الحاجات الضرورية لحماية أكثر الأطفال عرضة، تستلزم 2,4 مليار دولار.

الشرق الأوسط 29 /7 /2020

الطاقة النوية ... باب للتعافي الاقتصادي بعد كورونا

يتحدث كثيرون عن دور الطاقة الذرية في هذه المرحلة، ودعت رئيسة "الجمعية النووية العالمية"، الحكومات الى دعم القطاع النووي، وصناعة الطاقة الذرية، ورأت انها يمكن أن تسهم في جعل العالم في مرحلة ما بعد الجائحة أقوى وأنظف وأكثر استدامة، وهي ترمى أن هذه الطاقة توفر فرص عمل حيث تدعم تطوير بينة تحتية ثابتة ومنخفضة الكربون ومجدية اقتصادياً في قطاع صناعة الطاقة الكهروذرية، وبرزت جلية خلال أزمة كورونا فوائد استخدام التكنولوجيا النووية في قطاع الرعاية الصحية، الذي يحمل ابعاداً اجتماعية واقتصادية، وباتت تلك التكنولوجيا مطلوبة الآن بصورة خاصة في هذا القطاع، وستصبح لاحقاً مصدراً للاستثمار والتطور التقني والطاقة المستدامة النظيفة.

الشرق الأوسط 30 /7 /2020

إنعاش الاقتصاد الأميركي يخرج عن مساره مع اشتعال الخلافات

بدا الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي ليل الثلاثاء الأربعاء بعيدين عن التوصل إلى اتفاق حول حزمة إجراءات جديدة لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم متضرر جراء وباء "كوفيد 19" بينما يعقد البنك المركزي جلسات من أجل وضع خطط لتعزيز اقتصاد البلاد. ودافع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن الاقتراح الذي كشف مساء الاثنين وينص على تخصيص مبلغ جديد بقيمة تريليون دولار. وكان الديمقراطيون قد عرضوا خطتهم على مجلس النواب في (أيار)، بقيمة ثلاثة تريليونات دولار. وقبل مائة يوم من الانتخابات الرئاسية، يسود التوتر أجواء المناقشات بين الحزبين وفي صفوف الجمهوريين أنفسهم، إذا يرفض بعضهم الإنفاق بهذا القدر حتى أنهم انتقدوا البيت الأبيض. وبين نقاط الخلاف الأساسية تمديد المساعدة لملايين العاطلين عن العمل بسبب الوباء ويريد الجمهوريون الإبقاء على هذه المساعدة لكنهم يرغبون في خفضها إلى مائتي دولار في الأسبوع بحسب نصهم، مقابل 600 دولار حالياً. وتوشك المدة المحددة قانونا للاستفادة من إعانات البطالة الإضافية على الانتهاء، ما يضع العمال الذين فقدوا وظائفهم في وضع بالغ التعقيد ما لم يتدخل الكونغرس لإيجاد حل لهذه المعضلة. ويتوقع محللون أن آلية "فورورد غايدنس" (التوجيه المسبق)، وهي تسمية معتمد للدلالة على آلية التدخل في السياسة النقدية للتأثر، وفق توجهات المصرف، على توقعات السوق بالنسبة لمعدلات الفائدة المستقبلية.

الصراع يتصاعد بين الأرجنتين ودائنيها

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتين غوزمان إن الأرجنتين ستسعى إلى الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، بغض النظر عن نتيجة محادثاتها مع حملة سندات خزينة أرجنتينية غير مسددة بقيمة 65 مليار دولار.

كما أكد غوزمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أن بلاده وصلت إلى الحد الأعلى فيما تعده للعرض على الدائنين الدوليين، مضيفاً أن الحكومة ستدرس تحسين الشروط القانونية لعرضها. كانت الحكومة الأرجنتينية السابقة قد توصلت إلى اتفاق للحصول على قروض بقيمة 56 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم التطبيق. وتعمل حكومة الأرجنتين الحالية على زيادة إيرادات الضرائب والحد من العجز المالي، رغم أن تحقيق هذه الأهداف سيستغرق وقتاً أطول من التقديرات السابقة لصندوق النقد الدولي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وتواجه الأرجنتين أزمة مالية واقتصادية خطيرة، وزاد معدل التضخم بأكثر من 50 في المائة مؤخراً. ويتوقع الخبراء للعام الحالي أن ينخفض نمو الاقتصاد بنحو عشرة في المائة. وفي نهاية (أيار) الماضي، فشلت الأرجنتين في دفع 503 ملايين دولار من الفوائد، مما أدى إلى التخلف عن سداد المدفوعات.

الجمهورية 30-7-2020

152 مليون دولار أرباح البنك العربي

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 152.1 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 حزيران 2020 مقارنة مع 453.2 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019، وبتراجع نسبته 66%. حيث تأثرت مجموعة البنك العربي سلبياً خلال الأشهر الستة الاولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الاضافية التي قام البنك بأخذها بسبب التراجع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم والتوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات نظراً لتفشي فايروس كورونا وانخفاض اسعار الفوائد وتراجع أسعار النفط.