TL

نقل مباشر لوقائع الانفجار في مرفأ بيروت.

المنار

نقل مباشر لوقائع الانفجار في مرفأ بيروت.

nbn

نقل مباشر لوقائع الانفجار في مرفأ بيروت.

mtv

نقل مباشر لوقائع الانفجار في مرفأ بيروت.

NTV

نقل مباشر لوقائع الانفجار في مرفأ بيروت.

OTV

نقل مباشر لوقائع الانفجار في مرفأ بيروت.

LBC

نقل مباشر لوقائع الانفجار في مرفأ بيروت.

الميادين

كشف مكتب المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس جونيور، أمس الإثنين، في دعوى قضائية جديدة، عن احتمال تحقيقاته مع الرئيس دونالد ترمب وشركته فيما يتعلق بعملية احتيال مصرفي وتأميني. وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، حث مكتب فانس في الدعوى، قاضيًا فيدراليًا على مواجهة جهود ترامب القانونية الجديدة لمنع المدعين من الحصول على إقراراته الضريبية وسجلات أخرى من محاسبيه.

الجزيرة

بعدما اختار سابقاً تجاهل الرد على القضايا المرفوعة ضده بالولايات المتحدة الأميركية، عاد ‏اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر عن قراره ليختار الرد على قضيتين مرفوعتين ضده في ‏المحاكم الفدرالية الأميركية بتهم ارتكاب جرائم حرب، وفق تقرير لوكالة "أسوشييتد برس" نشرته ‏صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.‏

العربية

عَلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الانفجار الهائل الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء. وقال الرئيس المصري: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعياً المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".