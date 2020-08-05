لبنان الحر

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في بيانٍ، أنه"نظراً للحادث الخطير الذي شهدته العاصمة بيروت مساء اليوم، ومواكبة لتداعياته والاضرار الكبيرة التي خلّفها، يلغى العمل بمضمون القرار رقم ٩٤٦ الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق بالإقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من نهار الخميس ٦ آب ولغاية الثلاثاء ١١ آب".

صوت لبنان

أوعز وزير الصحة حمد حسن في بيانٍ، لجميع المستشفيات بإستقبال الجرحى جراء انفجار مستودع المفرقعات على حساب وزارة الصحة العامة. ووقع انفجار بعد ظهر اليوم في العنبر رقم 12 في المرفأ اثر حريق ما أدى الى انفجار مفرقعات داخله.

radio orient

أكد وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ على أن أي تقصير وظيفي يضر بمصلحة المزارع والمستهلك، سيعرض مرتكبه للمحاسبة أمام الهيئات الرقابية، مؤكدا أن لا غطاء لأي مرتكب وأن مصلحة المواطن تأتي في الدرجة الأولى.

اذاعة النور

استمع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ و​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ الى آراء مجموعة من الاقتصاديين تضم خبراء ​ممثلين​ عن ​هيئات المجتمع المدني​، وتتعلق بال​سياسة​ العامة للخطة الاقتصادية التي وضعتها ​وزارة الاقتصاد​ والتي سيصار لعرضها على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في 6 الحالي، بعد إدخال تعديلات عليها في ضوء آراء الاقتصاديين.

صوت المدى

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون تابع الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس عون تقديم الاسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الايواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت.