دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حكومته، أمام "قوى التحريف في الداخل وأعداء الخارج"، واعتبر أن "تيار التحريف في الداخل يخدم أهداف الأعداء في حربهم الذكية والقاسية ضد إيران". واعتبر أن "بث حالة اليأس وتضعيف مجاهدي الخط الأمامي في الحرب الاقتصادية نموذجان مما يقوم به تيار التحريف". وقال: إن المحور الأساس للحرب النفسية التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني هو الإيحاء بعدم فاعلية الحكومة وتحريف القدرات وإنكار أو التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب.

أعلن قائد شرطة طهران عن اعتقال 19 شخصا من مؤيدي حركة "طالبان" الأفغانية كانوا قد تجمعوا في إحدى حدائق العاصمة الإيرانية يوم الجمعة الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أعلنت بولندا والولايات المتحدة، أن قيادة الفيلق الخامس للجيش الأمريكي، باشرت نشاطها وعملها في بولندا. وقالت السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباتشر في حفل أقيم في كراكوف، إن "بولندا والولايات المتحدة اتفقتا أخيرا على تعزيز التعاون الدفاعي". وبدوره، قال وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوش بلاشاك:"هذا القرار هو الإنجاز الأكبر، في مجال جهودنا لزيادة وجود القوات الأمريكية في بولندا".

بدأ طاقم سفينة "الأميرال كولاكوف" الروسية المضادة للغواصات والتابعة لأسطول الشمال الروسي، بأداء مهامها برحلة بحرية طويلة. وخلال وجودها في المتوسط، "ستزور عدة موانئ بالإضافة إلى إجراء عدد من التدريبات، بينها البحث عن غواصات أجنبية" وستستغرق رحلتها عدة أشهر.

اعتبر مسؤول في بطريركية موسكو أن حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، طعنت في سمعتها بتنظيمها فعالية لإحراق الكتاب المقدس.

أكد الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشفيتش، أن موسكو ترفض تزعّم الغرب جميع مؤسسات المنظمة واحتكاره جميع المناصب التنفيذية فيها. وقال لوكاشفيتش إن البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، لديها فرصة كبيرة لترشيح مرشحها لمنصب الأمين العام للمنظمة.

أكد مساعد رئيس الوزراء الفنزويلي روبين دارياف مولينا، أن ممارسات واشنطن العدائية لن توقف التعاون بين طهران وكاراكاس. كما أكد مولينا أن على واشنطن أن تحترم القانون الدولي وأدنى مستوى من معايير التعايش مع الدول الأخرى.

قال رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية هو شيجين، إن بكين ستتخذ إجراءات للرد إذا أجبر كل الصحفيين الصينيين المقيمين في أمريكا على الرحيل.

أفردت مجلة "The National Interest" مساحة من صفحاتها للحديث عن قاذفات القنابل الصينية الجديدة من طراز "H-6J"، مشيرة إلى أنها تتدرب "على مدار الساعة" تحسبا لحرب في بحر الصين الجنوبي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاستخبارات الأمريكية، لم تبلغه أبدا، بأن روسيا تقوم بتزويد "طالبان" الأفغانية، بالأسلحة والأموال، وسئل عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تثير هذا الموضوع خلال الحوار مع موسكو، في حال كان الأمر كذلك فعلا، رد الرئيس الأمريكي: "حسنا، لقد زودنا الأفغان أيضا بالأسلحة عندما قاتلوا ضد روسيا".

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا ستكون دائما حليفا لبلاده في ظل أي قيادة. و"هذا الأمر متغلغل بشكل عميق داخل شعوبنا، وهذا على الرغم من أن روسيا غيرت علاقات الأخوة معنا إلى علاقة شراكة. وهذا كله هباء وبدون فائدة".

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الوزارة عينت مبعوثا جديدا لمفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع مع كوريا الجنوبية والدول الأخرى، وستخلف دونا ويلتون، التي شغلت منصب مساعدة لرئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة بأفغانستان، جيم ديهارت في منصبه، والذي عُين بدوره الأسبوع الماضي منسقا أمريكيا لمنطقة القطب الشمالي.

أفاد موقع BJD، بوقوع انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة هوبي الصينية، وأدى الانفجار إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

لم يستبعد جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية أن يقوم الأخير بسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.