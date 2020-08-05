اللواء/ حسين زلغوط

استبعد حصول أي استقالة للحكومة، أو أي تعديل وزاري يطال بعض الوزراء، معتبراً أن تداعيات استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي تلاشت في اللحظة التي وقّع فيها الرئيسان ميشال عون وحسان دياب مرسوم تعيين البديل شربل وهبة. ونقل عن مصادره أن تعيين وزير أصيل مكان المستقيل لا يحتاج إلى ثقة البرلمان لأن الثقة تأخذها الحكومة مجتمعة من خلال بيانها الوزاري.

الجمهورية/ طوني عيسى

أشار إلى أنه لا يمكن لإيران أن تغامر بإدخال عتاد أو ذخائر ل "حزب الله" عبر البحر، وخطوطها البرية من العراق فسوريا إلى لبنان تبقى أقل خطراً من طريق البحر. وقال إن هاجس الدخول الاسرائيلي على الخط الأمني سيبقى مسيطراً في لبنان خلال الفترة المقبلة والسخونة الأمنية والعسكرية تصبح مرجحة عندما تتقاطع حولها مصالح الأطراف النافذين.

الشرق/ عوني الكعكي

كتب عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وسأل هل هو عمل اسرائيلي، وصل هناك علاقة بيت هذا الانفجار وقرار المحكمة الدولية الخاص بلبنان الذي سيصدر يوم الجمعة؟

نداء الوطن/ وليد شقير

قال إن الانفجار غير المسبوق الذي أصاب العاصمة وضواحيها واهتزّت له المناطق البعيدة في الجبال والساحل أضاف نكبة جديدة للبنانيين الذين يعيشون يوماً بيوم وهم يبحثون عن قوتهم ويتجنبون كورونا ويسعون إلى معرفة مصير بلدهم. وسأل هل بات لبنان يحتاج إلى إدارة خارجية ودولية لأوضاعه المتداعية بعد ما جرى تفريغه من مقومات إدارة نفسه، وبعدما أضاعت إدارته الداخلية البوصلة؟