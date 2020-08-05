The Guardian

نحن ملعونون: صدمة ويأس في بيروت بعد أن تسبب انفجار بدمار كبير في المدينة

عندما بدأ الضباب البني بالانقشاع، ظهرت شوارع شرق بيروت في حالة من الخراب المروع. حتى على بعد 4 كيلومترات من مركز الانفجار، فقدت جميع المباني بعض نوافذها، إن لم يكن كلها. كان ذلك بعد الساعة السادسة مساءً. سيارات الإسعاف تجوب كل شوارع المدينة، مسرعة في تقاطعات حيث كانت تعيقها في الماضي الأعداد الهائلة من السيارات التي تحاول التجوّل في أرجاء العاصمة اللبنانية. عند السير عبر الضاحية الشرقية لبيروت إلى الجميزة ونحو موقع الانفجار في الميناء، يبدو الدمار أكثر شمولاً. من الواضح أن العشرات من المباني تعرضت لأضرار هيكلية كما تعرضت المتاجر والمطاعم لأضرار بالغة حيث لم تتسبب أسابيع من القصف المدفعي المستمر بنفس القدر من الدمار، حتى خلال ذروة الحرب الأهلية. الرجال والنساء والأطفال يسيرون في حيرة من أمرهم على مقربة من موقع الانفجار. قليلون كانوا على عجل. ترك الكثيرون ما تبقى من منازلهم، متجهين إلى أي مكان رغم صعوبة التجوّل بسبب الحطام. صحيح أن بيروت لا تهتز بسهولة فهي المدينة التي نهضت باستمرار رغم القنابل والقذائف التي ضربتها في السابق. إلا أن الواقع مغاير حالياً في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد التي أصبحت على حافة الهاوية.

The Guardian

عدد المواطنين البريطانيين الذين يهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 30% منذ التصويت على "بريكزيت"

كشفت بيانات أحد البحوث التي أجريت بأن عدد المواطنين البريطانيين الذين يهاجرون إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ارتفع بنسبة 30٪ منذ ما بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اتخذ نصفهم قرار المغادرة في الأشهر الثلاثة الأولى بعد التصويت. ويُظهر تحليل البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية أن الهجرة من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغ متوسطها 56،832 شخصاً سنوياً ما بين العامين 2008 و2015، لتصل إلى 73،642 سنوياً بين العامين 2016 و2018. كما أظهرت الدراسة زيادة بنسبة 500٪ في عدد أولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة ثم حصلوا على الجنسية في دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وشهدت ألمانيا ارتفاعا بنسبة 2000 ٪، مع حصول 31،600 بريطاني على الجنسية الألمانية منذ الاستفتاء. قال دانييل أور، مؤلف مشارك في الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد في برلين ومركز برلين للعلوم الاجتماعية: "هذه الزيادات في الأرقام هي الحجم الذي تتوقعه عندما تتعرض دولة لأزمة اقتصادية أو سياسية كبيرة".

روسيا اليوم

ترامب: ما وقع في بيروت يبدو هجوما مروعا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انفجار مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، وأضاف أن "بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت". وأعرب ترامب عن تعازيه للبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، وصفه بأنه "هجوم"، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان. وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان... سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".

وأضاف: "مسؤولون عسكريون أمريكيون يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما". وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عصر الثلاثاء عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.