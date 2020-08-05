الوكالة الوطنية للإعلام

إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا جراء الانفجار في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في محيط منطقة الكرنتينا والجوار، جراء الانفجار الذي وقع مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان لإسعاف المصابين.

وكالة أنباء رويترز

لبنان المثقل بالأزمات يتأهب للحكم في اغتيال الحريري

بعد مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السني السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله الشيعي يوم الجمعة في تطور قد يهز البلاد من جديد. حوكم الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة. أدى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة حربية نرويجية فوق بحر بارنتس

انطلقت إحدى المقاتلات الروسية من طراز ميغ-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالأسطول الشمالي لاعتراض طائرة استطلاع نرويجية تابعة للحرب الإلكترونية، مما اضطرها للابتعاد عن الحدود الروسية. موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: "في الرابع من شهر آب/أغسطس، رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية لبحر بارنتس، وقد انطلقت مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالأسطول الشمالي لاعتراضها". وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب على مسافة آمنة من الهدف الطائر للتعرف عليه، وتبين أنها طائرة استطلاع تابعة للحرب الإلكترونية من طراز فالكون 20 تابعة للقوات الجوية النرويجية. وتابع البيان: "بعد ابتعاد الطائرة عن الحدود الروسية عادت المقاتلة إلى قاعدتها..."

وكالة أنباء شينخوا

الخارجية الصينية: التعاون بين الصين والهند يساعد السلام والازدهار في العالم

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم (الثلاثاء)، بأن الصين والهند هما أكبر دولتين ناميتين واقتصادين صاعدين، ولن يوفر التعاون بين الجانبين قوة دفع قوية لتنميتها فحسب، بل يفيد أيضا السلام والاستقرار والازدهار في العالم. وأدلى وانغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشانكار خلال مقابلة أجراها. ووفقاً للتقارير، قال جايشانكار إن العلاقات بين الهند والصين لها أهمية كبيرة للبلدين والعالم، وإنه يتعين على الجانبين استيعاب مخاوف ومصالح الطرف الآخر بدقة، لافتاً إلى أن التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية، مع الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية، كان دائما أساس سياسة الحكومة الهندية تجاه الصين. وفي معرض إشارته إلى أن الوضع في المناطق الحدودية لا ينفصل عن العلاقات الثنائية، قال جايشانكار إنه ليس من السهل تحقيق توازن مع الصين، ويجب على الهند التمسك بموقفها، مضيفا أن الأمر الأساسي يكمن في جعل الصين تولي اهتماما أكبر للهند. وأوضح وانغ أن "الصين علمت بالتقارير ذات الصلة"، مضيفا أنه يتعين على الصين والهند الحفاظ دائما على القضايا الحدودية في موقعها الصحيح في العلاقات الثنائية، ما يمنع الخلافات من التصاعد إلى نزاعات.