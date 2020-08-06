الخريطة التفاعلية لمجموعة مختارة من الأنشطة العالمية لـ «حزب الله» اللبناني - ماثيو ليفيت – 3/8/2020

هذه الخريطة هي عبارة عن أداة تفاعلية متعددة الوسائط، يمكن البحث فيها وفق الفئة والموقع والجدول الزمني والكلمات الرئيسية النصية. ويشمل كل بند صوراً أو مقاطع فيديو، وملخصاً للحدث، وروابط جغرافية و/أو مواضيعية لبنود أخرى ذات صلة على الخريطة، بالإضافة إلى وثائق من مصادر أساسية. ومع ما يقارب ألف بند، مكمّلة بمئات الوثائق. تشمل تقارير حكومية رُفعت عنها السرية، ووثائق محاكم، وشهادات تم الإدلاء بها أمام الكونغرس، وتقارير بحثية. يشكل هذا العمل أكبر قاعدة بيانات للوثائق المفتوحة المصدر حول أنشطة «حزب الله» الخبيثة وإجراءات مكافحة الإرهاب المتخذة ضده. وكونها مشروعاً "حيّاً"، سيتم تحديث هذه الواجهة الرقمية مع توفّر المزيد من المعلومات والوثائق. ويسلط هذا المشروع الضوء على النطاق الجغرافي والزمني الكامل لأنشطة «حزب الله»، من المسائل اللوجستية الدقيقة كمسارات السفر والتنقل، والأسماء المستعارة، والعناصر، والمدرّبين، إلى المواضيع الأوسع المتعلقة بتأسيس التنظيم وتطوره، وعلاقته بالدول الراعية الرئيسية، وطبيعته الوحدوية. ويصف المدير السابق لـ "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" في الولايات المتحدة نيكولاس راسموسن، الخريطة بأنها "مصدر هائل"، مضيفاً، "أنها تساعد على استنتاج الروابط بين جميع الأجزاء المختلفة من الأنشطة المرتبطة بـ «حزب الله» في جميع أنحاء العالم بطريقة لم تنجح بها أي أداة أخرى رأيتُها". وتم تصميم الأداة لصانعي السياسات ومحللي الاستخبارات ومسؤولي أجهزة إنفاذ القانون والصحفيين والأكاديميين والباحثين والطلاب على حدٍّ سواء.

الدستور في تونس من مطلب إلى مطلوب -الدكتور عبد الرحمان الهذلي -4/8/2020

تخوض البلاد التونسية تجربتها الدستورية الثالثة منذ 2014 بعد تجربتي 1861 و1959. وتمثل التجارب الثلاثة حلقات متلاحقة ومترابطة على أكثر من مستوى. يمكن الإشارة إلى المستوى الأول وهو اندراج هذه التجارب ضمن سياق حركة الإصلاح سليلة حركة النهضة العربية في القرن 19. فدستور 1959 تتويج لمطلب وطني بدأ منذ 1920 واستعاد بدوره فكرة إحياء دستور 1861 الذي تعطل في 1864. بينما يأتي دستور 2014 محاولة تجاوز لنقائص دستور 1959. أما الرابط الآخر الثابت عبر التجارب الثلاثة فهو السعي الدائم من السلطة المركزية إلى التفلت من قيود الدستور الذي يفرزها وتطويعه إلى إرادتها بدل التقيد به. وتبدو المحاولة الأخيرة من الرئيس الحالي هي الأخطر لأنها أقرب إلى تغيير هيئات الدولة بالعمل على نقض الدستور كلياً وإرساء دستور جديد بآليات الدستور ذاته مستغلاً معارفه الدستورية.