TL

بيروت المنكوبة تلملم جراحها، والدمار يلفها بعد الانفجار الزلزال الذي حصد حتى الساعة مئة وخمسة وثلاثين شهيداً وحوالي خمسة آلاف جريح، فيما أعمال الإنقاذ مستمرة بحثاً عن عدد كبير من المفقودين. تعددت الروايات حول هذا الانفجار، إلا أن النتيجة واحدة، بيروت منكوبة والعالم المتضامن مع لبنان وشعبه مصدوم لصورة الخراب فيه.

المنار

سلام لبيروت.. جامعة الوطن ومسكن القلوب.. سلام لها حين تأبى إلا أن تكون عروس العواصم، ومرسى الأمل رغم كل النكبات. سلام لها حين تلملم جراحها على استحياء، وتعد شهداءها وهي تبكي مع أنين الأمهات المفجوعات.

nbn

ماتت بيروت .. قتلوها أحرقوها ودمروها.

كابوس مهول وجحيم مرعب عاشته عاصمتنا الحبيبة لم ينم أهل المدينة المذعورة ساعات الليل الرهيب مرت طويلة مشهد لا يوصف بكاء وأنين ونحيب وذعر وأم وأب وأخ قضوا ليلتهم بحثاً عن فلذات أكبادهم بين الدمار والركام والمستشفيات.

mtv

أعلن المكنب الإعلامي لسفارة المملكة المتحدة في لبنان، في بيان، أنه "في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وتسبب في إصابة الآلاف بجروح ودمار واسع، أعلنت المملكة المتحدة إرسال حزمة من المساعدات الطارئة إلى لبنان".

NTV

أعلن سفير د.ياسر علوي سفير مصر في لبنان أن جمهورية مصر العربية، وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار الأمس في بيروت، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت، ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

OTV

في الأول من أيلول 2020، كان من المفترض أن نحتفل بمئوية لبنان الكبير. لكن المناسبة التي سيتم إحياؤها، تحولت فجأة إلى مئوية لبنان الحزين. لبنان الحزين على عشرات الشهداء والجرحى، جراء الانفجار الضخم الذي أدمى بيروت أمس، ودمرها. لبنان الحزين، على تقاذف المسؤوليات، وغياب الثقة لدى المواطنين بأن المحاسبة حتمية، لأن ما جرى أمس، لا يمكن أن يمر بلا حساب.

LBC

غداً 6 آب، الذكرى الخامسة والسبعون على القنبلة الذرية على هيروشيما. هذه السنة، للبنان حصة في هذه الذكرى، فهو يتذكرها مع اليابانيين. 2750 طن من "نترات الأمونيوم" التي حولت العاصمة بيروت إلى مدينة منكوبة وأوقعت مئات الضحايا والجرحى وسببت خسائر مادية تحسب بمليارات الدولارات.

الميادين

كشف المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة ​الكويتية، عبدالله السند، عن "تسجيل 651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 69425".

الجزيرة

الجهات السورية المختصّة عثرت خلال مواصلة تأمنيها المناطق المحرّرة في المنطقة الجنوبيّة، على أكثر من 180 ألف طلقة بينها ذخائر لرشاشات "14,5" مم و"12,5" مم، إضافةً إلى مئات الحشوات المختلفة لقواذف "آر بي جي" وقنابل يدويّة هجوميّة ودفاعيّة، إضافة إلى قنابل أميركيّة المنشأ وألغام فرديّة إسرائيليّة الصنع ورشّاشات ثقيلة ومتوسطة وقواذف "أر بي جي".

العربية

صنفت ​منظمة الصحة العالمية​ فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في ​الصين​ أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.