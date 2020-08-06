لبنان الحر

أعلن رئيس ​الحكومة​ السابق ​فؤاد السنيورة​ خلال تلاوته بيان رؤساء الحكومة السابقين أن "​بيروت​ المدينة الصامدة ما زالت تعاني منذ أكثر من 4 عقود من سلاسل لا تنتهي من التدمير والتنكيل لتُنكب اليوم من جديد بنكبة ما بعدها نكبة وهي التي كان بالإمكان تفاديها لولا فقدان ​القيادة​ والتبصر والإرادة، والواجب يقتضي محاسبة كلّ من يثبت تورطه في عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية والتي كان يمكن أن تحول دون حدوث الكارثة".

صوت لبنان

أشار ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ إلى أن "هناك 135 شهيد و80 مفقود وآلاف الجرحى حتى الساعة"، لافتاً إلى أن "كافة المساعدات التي تصل إلى ​لبنان​ ستكون بخدمة ​المستشفيات الخاصة​ والحكومية، ونحن اتفقنا مع ​وزارة الدفاع​ أن يتم تخصيص المستودعات الموجودة لديها لتخزين الهبات التي سيستلمها ​الجيش​ ويتصرف بها بناء على طلب ​وزارة الصحة العامة​، لأن مستودعاتنا تضررت جراء الانفجار".

radio orient

أعلنت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ عقب اجتماع ​مجلس الوزراء​ في ​بعبدا​ عن "تبني ما صدر في بيان ​المجلس الأعلى للدفاع​ لا سيما لجهة إعلان ​بيروت​ مدينة منكوبة، وإعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتولى فوراً ​السلطة​ العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتبنى المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد الجهات لاحقاً".

اذاعة النور

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، أنه "إذ يشارك اللبنانيين مصابهم الأليم ويتقدم منهم بخالص العزاء والمواساة، ويدرك أن الكلمات لن تستعيد جثامين الشهداء، ولن تشفي الحروف جراحات المصابين، ولن ترمم البيانات أرزاق المواطنين، والوقت ليس للكلام، بل لتضميد الجراح عبر فتح التحقيقات ورفع الحمايات السياسية والطائفية ومحاسبة اللصوص والعصابات المسؤولة عما حصل في ​مرفأ بيروت​ وفي كل لبنان".

صوت المدى

ابدى ​التيار الوطني الحر​ "أمام هول الكارثة نتيجة انفجار المرفأ الذي سبّب نكبة ​بيروت​، كل مشاعر الحزن والتعاطف الكامل مع أهلنا"، مشيراً إلى أنه "لن يألو جهداً للتخفيف من معاناتهم عبر تقديم العون والمساعدات الممكنة، وشكّل التيار لهذه الغاية خلية أزمة وفريق استجابة نكبة بيروت وأنشأ غرفة عمليات خاصة لتقديم المساعدات العينية والطبية لجميع المحتاجين والتواصل مع أصحاب المنازل المتضررة ‏لحمايتها وتقديم مراكز إيواء وسكن".