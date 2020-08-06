النهار/ سمير تويني

كتب عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت اليوم واصفاً الزيارة بأنها للتضامن مع الشعب البناني. ولفت إلى أن وزير الخارجية جان إيف لودريان أشار إلى أن فرنسا واقفة وستقف دائماً إلى جانب لبنان، وستتخذ مبادرات إضافية على المستوى الأوروبي والدولي، ويجب النظر إلى المستقبل وإلى المشاكل التي سيواجهها البلد.

النهار/ رضوان عقيل

نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن المحادثات مع الأميركيين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أصبحت في خواتيمها، وهذا ما سيترجم على أرض الواقع بين لبنان والجهات الأميركية المعنية المتابعة لهذا الملف مع الجانب اللبناني، مضيفاً أنه يرفض أي تعديل في القرار 1701 وأنه في حال حصول أي إضافة فلن تولد ولن تطبق من دون إشراك الجيش اللبناني وإشرافه.

الجمهورية/ جورج شاهين

توقع حصول مبادرات دولية عاجلة يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة لتحرك دولي من أجل وضع لبنان في حضن المجتمع الدولي بعدما أعلن عن بيروت منطقة منكوبة بعد التفجير الذي أصابها، لأن ما بعد 4 آب غير ما قبله.

الديار/ هيام عيد

اعتبرت أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان اليوم تفتح مرحلة جديدة لدعم لبنان، مشيرة إلى أن المواقف الإقليمية والدولية بعد انفجار بيروت على أن الأولوية تبدلت اليوم وهي تتمحور حول كيفية إخراج لبنان من أزمته بعيداً عن أية اعتبارات مهما كانت طبيعتها.

اللواء/ عمر البردان

وصف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت اليوم بأنها مؤشر لفك الحصار عن لبنان خارج إطار السلطة ومن أجل التضامن مع المواطن في لبنان وليس التضامن مع الدولة قائلاً: إنه من المبكر الحديث عن إنقاذ اقتصادي للبنان.