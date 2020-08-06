The NewYork Times

الولايات المتحدة تحقق في ما إذا كان البرنامج النووي السعودي يمكن أن يقود إلى مجهود لإنتاج قنبلة نووية

تحقق وكالات الاستخبارات الأميركية في ما إذا كانت الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود النووي قد تضع المملكة على طريق تطوير أسلحة نووية.

نشرت وكالات الاستخبارات في الأسابيع الأخيرة تحليلاً سرياً حول الجهود الجارية داخل المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الصين، لبناء قدرة صناعية لإنتاج الوقود النووي. وقد أثار التحليل مخاوف من أنه قد تكون هناك جهود سعودية صينية سرية لمعالجة اليورانيوم الخام بشكل يسمح بتخصيبه لاحقاً في وقود الأسلحة، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

ضمن التحقيق الذي أجري، حددت وكالات الاستخبارات وجود منشأة بُنيت حديثاً بالقرب من منطقة إنتاج الألواح الشمسية المحاذية للرياض، العاصمة السعودية، والتي يشك بعض المحللين الحكوميين والخبراء الخارجيين في أنها قد تكون واحدة من عدد من المواقع النووية غير المعلن عنها. وقال مسؤولون أميركيون إن الجهود السعودية ما زالت في مراحلها الأولى، وإن محللي الاستخبارات لم يستخلصوا بعد استنتاجات صارمة حول بعض المواقع الخاضعة للتحقيق. وقالوا إنه حتى إذا قررت المملكة متابعة برنامج نووي عسكري، فسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن من إنتاج رأس نووي واحد.

The Guardian

غضب في بيروت بعد تحذيرات لم يتم التنبّه لها بشأن وجود "قنبلة عائمة"

بدأ منسوب الغضب والاستياء يتصاعد في بيروت بعد اعتراف المسؤولين بأن الانفجار الضخم الذي هز ميناء بيروت وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 135 شخصاً وإصابة الآلاف وشرّد الملايين، كان أمراً متوقعاً وصدرت بشأنه تحذيرات متكررة.

مع استمرار تصاعد الدخان في العاصمة اللبنانية، ربطت وثيقة تم الكشف عنها الانفجار بوجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم وُصفت بأنها تشكّل ما يمكن تسميته بـ"القنبلة العائمة" وهي موجودة في الميناء منذ عام 2014. منذ ستة أشهر مضت، حذر مسؤولون كانوا قد تفقدوا الشحنة بأنه إذا لم يتم نقل هذه المواد، فقد يؤدي بقاءها في مكانها إلى "تفجير بيروت بأكملها". وأثار الكشف عن أن إهمال الحكومة ربما أدى دوراً في أسوأ انفجار حصل في تاريخ بيروت غضباً جديداً تجاه الطبقة السياسية في لبنان في صفوف المواطنين الذين يعانون بالفعل من أزمة مالية قاسية مستمرة أغرقت نصف البلاد في حالة من الفقر. وأعلنت الحكومة اللبنانية، مساء الأربعاء، أنها وضعت عدداً غير محدد من مسؤولي ميناء بيروت قيد الإقامة الجبرية في انتظار التحقيق في كيفية تخزين المواد شديدة الانفجار على بعد أقل من 100 متر من أحياء سكنية. كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، مما يمنح الجيش سلطات كاملة في العاصمة.

روسيا اليوم

خبير: ربما يكون انفجار بيروت من أكبر الانفجارات غير النووية على مر التاريخ

أعلنت السلطات اللبنانية أن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في ميناء بيروت منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة انفجرت يوم أمس، مما حمل الخبراء على الدهشة والتحذير. نترات الأمونيوم، عبارة عن مادة كيميائية صناعية تستخدم في صناعة الأسمدة، وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم، وأعجبت الزمر الإرهابية في اختيارها مكوّنا أساسياً في تجميع العبوات الناسفة، نظراً لتوفرها بشكل أو آخر في السوق. وهي شديدة الخطورة لو طالها التلوث، أو تم خلطها بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل غير آمن ويمكن أن يؤدي تعرض كمية كبيرة من نترات الأمونيوم لحرارة شديدة إلى حدوث انفجار قوي. وقال رونالد الفورد المدير العام لشركة الفورد تكنولوجيز، وهي شركة بريطانية متخصصة في التخلص من المواد المتفجرة: "هذا الانفجار يصنّف بأنه أقل من قنبلة نووية، وأقوى من قنبلة تقليدية. ربما يكون هذا من بين أكبر الانفجارات غير النووية على مر التاريخ". وقال ستيوارت ووكر من كلية الكيمياء الجنائية والبيئية والتحليلية في جامعة فلندرز: "اللقطات المصورة للحادث تظهر في البداية دخاناً أبيض ورمادياً تلاه انفجار أطلق سحابة ضخمة من الدخان الأحمر الذي يميل للبني وسحابة فطر بيضاء كبيرة. هذا يشير إلى أن الغازات المنبعثة عبارة عن أبخرة نترات أمونيوم بيضاء وأكسيد نيتريك أحمر وبني سام وماء".

وأضاف: "لو صنعت متفجرات من نترات الأمونيوم، فلا يجب أن تظهر معك هذه السحابة بنية اللون. ظهورها يعني أن معدل الأوكسجين غير صحيح، بالتالي فهو لم يتم خلطه كمواد متفجرة. انفجار بيروت يبدو حادثاً، ما لم يكن متعمداً".

وقال أندريا سيلا أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "فكرة أن مثل هذه الكمية كانت متروكة دون مراقبة لمدة ست سنوات يصعب تصديقها، كانت عبارة عن قنبلة موقوتة". ويمكن خلط نترات الأمونيوم، مع مواد أخرى لصنع قنابل وعبوات متفجرة وقد تم استخدامها في تفجيرات الجيش الجمهوري الإيرلندي بلندن في حقبة التسعينيات، وتفجير عام 1995 الذي استهدف مبنى اتحادياً في أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة والذي قتل فيه 168 شخصاً، وفي تفجيرات عام 2002 في نوادٍ ليلية في بالي بإندونيسيا قتل فيها أكثر من 200 شخص. كما احتوت الكثير من القنابل البدائية أو يدوية الصنع التي استخدمت ضد القوات الأميركية في أفغانستان على نترات الأمونيوم.