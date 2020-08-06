الوكالة الوطنية للإعلام

عون تلقى اتصالاً وبرقية تضامنية من أمير موناكو وبرقيات من ملك الأردن وسلطان عمان ورؤساء كل من سوريا وتونس وإيطاليا وبيلاروس وسريلانكا

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم اتصالاً وبرقية تضامنيين من أمير موناكو البير الثاني بعد الانفجار الذي شهدته بيروت، بالإضافة إلى عدد من البرقيات من العديد من قادة ورؤساء الدول. وجاء في برقية الأمير ألبير الثاني:" لا يسعني في الوقت الذي تعرض فيه مرفأ بيروت لانفجارات مأساوية أغرقت بلادكم بالألم، إلا أن أعبر عن مواساتي ودعمي الكامل لكم في هذه المحنة التي يجتازها وطنكم. وينضم إلىَ شعب إمارة موناكو بتقديم أحر التعازي لعائلات الضحايا مؤكداً الدعم الكامل لشعب لبنان الصديق". برقية الرئيس الإيطالي: وجاء في برقية الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: " أعرب لكم عن قربي العميق وتضامني والشعب الإيطالي مع شعب لبنان متقدماً من فخامتكم بأحر التعازي. وإني أنضم إلى الشعب اللبناني الصديق في هذا الظرف الأليم بالفكر والقلب، فيما أفكاري تتجه إلى العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه المأساة المرعبة وإلى ذويهم، متمنياً الشفاء السريع والأمل الكبير لجميع المصابين. الرئيس الأسد: كذلك، تلقى الرئيس عون برقية من الرئيس السوري بشار الأسد هنا نصها:" لقد آلمنا الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى. باسمي وباسم الشعب العربي السوري نتقدم منكم ومن الشعب اللبناني بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين. ونؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان الشقيق وتضامننا مع شعبه المقاوم، وكلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن. نسأل الله مجدداً الرحمة للضحايا والعزاء لأهاليهم والشفاء العاجل للجرحى".

وكالة أنباء رويترز

هيروشيما تحيي ذكرى مرور 75 عاماً على ضربها بقنبلة ذرية في مراسم محدودة

قرعت الأجراس في هيروشيما يوم الخميس في الذكرى الخامسة والسبعين لأول قصف بقنبلة ذرية في العالم، وذلك في مراسم جرى تقليصها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وحث رئيس البلدية الدول على رفض القومية الأنانية والاتحاد لمحاربة كل التهديدات. وبينما يتجمع الآلاف عادة في متنزه السلام في وسط هيروشيما من أجل الصلاة والغناء، فقد جرى تقييد الدخول إلى المتنزه بشدة ولم يتمكن من حضور المراسم التذكارية سوى الناجين وذويهم. وقالت المدينة إنه نظراً لأهمية الذكرى الخامسة والسبعين للقصف، الذي أودى بحياة 140 ألف شخص قبل نهاية عام 1945، فقد قررت إجراء المراسم بالرغم من انتشار فيروس كورونا لكن مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة. وقال رئيس بلدة هيروشيما كازومي ماتسوي "في السادس من أغسطس 1945، دمرت قنبلة ذرية واحدة مدينتنا. كانت الشائعات في ذلك الوقت تقول إن شيئا لن ينمو هنا لمدة 75 عاماً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البيت الأبيض: أميركا لم تستبعد تماماً أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

علق كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أمس بشأن أن انفجار بيروت كان نتيجة قنبلة على الأرجح. وقال ميدوز في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية، "إن الحكومة الأميركية لم تستبعد تماماً أن يكون الانفجار الدموي الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة هجوم". وشدد كبير موظفي البيت الأبيض، على أن "الحكومة الأميركية ما زالت تجمع معلومات استخباراتية بشأن الانفجار". كان الحكومة اللبنانية قالت إن الانفجار الدموي الذي هز العاصمة بيروت الثلاثاء، وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيماويات خطيرة. وأضاف ميدوز رداً على سؤال عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية بأن الانفجار كان نتيجة قنبلة على الأرجح، قائلاً: "نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملاً إرهابياً، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في هذا الشأن"، وفقاً لرويترز.

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية الصيني يتحدث عن الحاجة إلى إطار واضح المعالم للعلاقات الصينية-الأميركية

أكد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، على الحاجة إلى وضع إطار واضح المعالم للعلاقات الصينية-الأميركية وسط الوضع الأكثر تعقيداً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 1979. وفي مقابلة حصرية مع وكالة أنباء (شينخوا)، قال وانغ إن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة الأميركية ثابتة ومستقرة دائماً، وفي الوقت نفسه، فإن الصين مستعدة أيضاً لمواجهة العواصف والعثرات المحتملة. وأضاف بقوله: "إننا مستعدون دائماً لتطوير العلاقات الصينية-الأميركية التي تقوم على نبذ الصراع والمواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين قياماً على التنسيق والتعاون والاستقرار".