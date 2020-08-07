الديار 27/7/2020

بيريز يغري زيدان بالسلطة والصفقات الكبرى تغيب

يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لإبقاء المدرب زين الدين زيدان على رأس الفريق في الموسم المقبل.

كروس: وضع بايل يثير انزعاج الجميع

انتقد الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني ما يتعرض له زميله الويلزي غاريث بايل، وابتعاده عن المشاركة مع الفريق الملكي.

ريكاردو: فيتيل سيكون بحاجة للتحلّي بالصبر والعقل المنفتح

قال دانيال ريكاردو أن زميله السابق في الفورمولا واحد سيباستيان فيتيل ينبغي أن يتحلّى بالصبر والعقل المنفتح إذا ما رغب في إنجاح تحدي الانتقال إلى صفوف أستون مارتن الموسم المقبل.

الجمهورية 28/7/2020

كلوب: المنافسة ستكون شرسة

توقّع الألماني يورغن كلوب، مدرّب ليفربول بطل إنكلترا، أن يواجه فريقه صراعاً أقوى وأصعب على لقب الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعد أن فرض سيطرة شبه تامّة على الموسم الحالي.

فرحة في يوفنتوس وأمل بألقاب أخرى

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق لقبه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي مع بوفنتوس، مهدياً اللّقب للمشجّعين، لاسيما الذين عانوا من فيروس كورونا. فيما أبدى المدرّب ماوريستو ساري عن سعادته بلقب أوّل في الدوري في مسيرته التدريبيّة المستمرّة منذ 30 عاماً.

الجمهورية 29/7/2020

فيراري "غير قادر على المنافسة"

إعترف رئيس فريق فيراري جون إلكان، أنّ سيارة فريقه المشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد غير قادرة على المناسفة، بعد بداية سيئة لموسم 2020، ما جعل الفريق متخلّفاً في الترتيب عن منافسه مرسيدس المهيمن في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

منافسة ثلاثية على لقب الـNBA

تبدو المنافسة مشتدة بين ليبرون جيمس (لوس انجليس ليكرز) واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) وحامل اللقب كواهي لينارد (مع فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز)، على لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة المقرر عودة عجلته للدوران غداً في مجمع "ديزني وورلد" في فلوريدا، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.