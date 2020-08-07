الوكالة الوطنية للإعلام

قمة لبنانية فرنسية في قصر بعبدا الرئيس عون: فرنسا ستساعد لبنان

ماكرون: لبنان لن يكون وحيداً في مواجهة الصعاب

وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بأنها "ناجحة ومفيدة"، مؤكداً أن "فرنسا ستساعد لبنان". وأشاد بـ"جهود الرئيس ماكرون الشخصية لدعم لبنان في مواجهة الأزمات العديدة التي يواجهها لبنان على المستوى الثنائي، وكذلك على الصعيد الدولي". وأكد الرئيس ماكرون من جهته، أن "لبنان لن يكون وحيدًا في مواجهة الصعاب"، مشيراً إلى أن "فرنسا ستقوم بحركة ناشطة لدفع المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية وسرعة للوقوف الى جانب لبنان ومساعدته". أضاف: "يجب اتخاذ مبادرات سياسية قوية بهدف مكافحة الفساد، وفرض الشفافية، والقيام بالإصلاحات، إضافة إلى معالجة عدم شفافية القطاع المصرفي ووضوحه، وصولاً إلى إجراء تدقيق محاسبي شفاف في المصرف المركزي والنظام المصرفي، وإطلاق التفاوض مع البنك الدولي، ومواصلة أجندة سيدر". كلام الرئيسين عون وماكرون، جاء بعد القمة اللبنانية - الفرنسية التي انعقدت في قصر بعبدا. وبعد انتهاء الخلوة مع الرئيس عون التي أعقبت الاجتماع الرباعي، أدلى الرئيس ماكرون بالتصريح التالي إلى الإعلاميين: "لقد أتيت إلى لبنان، كما سبق وقلت منذ وصولي، وكررته عند تفقدي للتو مرفأ بيروت، كما وأثناء الاستماع إلى فرق الإنقاذ والإغاثة وخلال الوقت الذي أمضيته في مواساة اللبنانيات واللبنانيين، كي أقدم كل مشاعر تضامن فرنسا والشعب الفرنسي إلى الشعب اللبناني، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في 4 آب. وتتجه أفكاري قبل أي أمر آخر إلى الذين قضوا في هذا الانفجار الرهيب. وهناك بين الضحايا فرنسيون ولبنانيون من حاملي الجنسية الفرنسية، إليهم أتوجه بالفكر أيضاً، وإلى عائلاتهم وعائلات الجرحى، وفي نفس الوقت إلى اللبنايات واللبنانيين الذي عانوا جسدياً ومعنوياً مباشرة أو من خلال أنسباء لهم في هذا الانفجار".

وكالة أنباء رويترز

مصر واليونان توقعان اتفاقاً حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر واليونان وقعتا اتفاقاً حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز. وكان شكري يدلي بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة. وقال شكري "يتيح هذا الاتفاق لكل من البلدين المضي قدماً في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة". وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق أبطل فعلياً اتفاقاً بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دولياً. وأظهرت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لرويترز خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيره الألماني يوم 11 أغسطس في موسكو

أفاد نائب مدير القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الروسية، ألكسي زايتسيف، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي بنظيره الألماني، هايكو ماس، في موسكو يوم 11 آب الجاري. وقال زايتسيف، "في 11 آب ، سيقوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بزيارة عمل لموسكو وسان بطرسبروغ. ستتم الرحلة عشية الذكرى الخمسين للتوقيع بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا لمعاهدة موسكو في 12 آب 1970". وأضاف المتحدث الروسي: "ومن المقرر في الصباح إجراء محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وهايكو ماس. سيناقش وزيرا الخارجية القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الروسي الألماني، والتحقق من جداول الاتصالات المقبلة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بحلول نهاية العام". وتابع زايتسيف: "هناك تبادل متعمق لوجهات النظر حول المشاكل الدولية الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا، وكذلك الوضع حول خطة العمل المشتركة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن الاستقرار العالمي والأمن الاستراتيجي".

وكالة أنباء شينخوا

الصين تطلق قمراً صناعياً بصرياً جديداً للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح قمراً صناعياً بصرياً جديداً للاستشعار عن بعد، من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية. وتم إرسال القمر الصناعي قاوفن-9 04 إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش- 2 دي، ويتميز بدقة تصل إلى مستوى أقل من متر. وسيتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي لمسوحات الأراضي، وتخطيط المدن، وتأكيد حق الأرض، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها. كما سيوفر معلومات وبيانات لتطوير مبادرة الحزام والطريق. كما أرسل الصاروخ حامل نفسه، قمراً صناعياً للجاذبية والغلاف الجوي ((كيو-سات)) إلى الفضاء. وسوف يساعد كيو-سات الذي طورته جامعة تسينغهوا، في نهج تصميم نظام القمر الصناعي وقياس كثافة الغلاف الجوي المداري وأشياء أخرى.