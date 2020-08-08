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لبنان لم ينهض بعد من الكارثة والظن بالوقت الكبير في محله، والألم يعصر قلوب اللبنانيين وخصوصا أهالي الشهداء والمفقودين والجرحى وعائلات البيوت والمحال المتضررة، فيما القوافل الجوية للمساعدات الاستشفائية والغذائية متواصلة، أما الدعم المالي فهو رهن ما طالب به الرئيس الفرنسي من التصويب في النظام وإتمام الاصلاحات ومكافحة الفساد.

المنار

لأنه توأم الأمل الذي يولد من رحم المأساة، والواصل لخطوط الوطن رغم كل صناع الأحقاد، كان كلام الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بلسماً لجراح الوطن النازف، بشهدائه وجرحاه ومفقوديه، بل بكل كيانه وبنيه.

nbn

الرئيس ميشال عون أطلق عدداً من المواقف، معلناً ان ما حدث ربما يكون ناتجاً عن إهمال وربما عن تدخل خارجي، ولذلك طلب صوراً جوية من عدة دول. "لا كبير ولا زغير ما بينطال"، أكد رئيس الجمهورية، ثم أضاف أن أبواب المحاكم مفتوحة للمحاسبة ولا غطاء لأحد.

mtv

إنه اليوم الثالث بعد النكبة التي حلت بلبنان. وكلما مر يوم كلما ازداد اليقين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية. فمع مثل هذه السلطة لا شيء يؤكد ان التحقيقات ستكون جدية. والدليل انه وقبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها السلطة لنفسها لاعلان نتائج التحقيقات، المصداقية لا تزال مفقودة. المسؤولون يكررون اللازمة نفسها، وفحواها انهم يلاحقون الحقيقة وانها حكماً ستظهر.

NTV

أيام أربعة مرت على جريمة بحجم قتل مدينة. عثرنا على أشلاء ولم نعثر على اتهام في المجريات القضائية لمسؤولي المرفأ: حسن قريطم موقوفاً، بدري ضاهر الى الشرطة العسكرية للتحقيق بإشرف النيابة العامة التمييزية، وبضعة عمال أوقفوا على ذمة التحقيق.

OTV

كل ما يشكو اللبنانيون منه اليوم، فضحناه من سنين. ومعظم أسباب الكوارث الحالية، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً، وصولاً إلى انفجار المرفأ، حذرنا منه، واتخذنا ما تسمح به صلاحياتنا من إجراءات، وكم من مؤتمر صحافي وتصريح وإطلالة إعلامية وعبر مواقع التواصل، خصصناها لكشف مستور التعطيل: في الكهرباء، والمياه، والسدود، والنفط، والفيول المغشوش، والتوظيفات العشوائية، والمطار، والمرفأ وسائر المؤسسات والإدارات والعناوين، التي تتطلب اليوم عمليات جراحية إصلاحية أكثر من خطرة، ولا من يجرؤ على ملاقاتنا ولو في ربع الطريق.

LBC

من الثلثاء الفائت، السادسة مساء، إلى الآن، أربع وسبعون ساعة على زلزال العنبر 12 في مرفأ بيروت، والحصيلة حتى الآن: أكثر من مئة وخمسين شهيداً، عشرات المفقودين، آلاف الجرحى، تضرر أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية وتجارية، أكثر من ثلاثمئة ألف لبناني في العراء حيث لا منزل ولا سقف. والناس يسألون: ماذا حصل؟ هل هو انفجار؟، هل هو تفجير؟، لماذا حصل ما حصل؟، من هم المسؤولون؟، بعد الذي حصل، ما هي الاجراءات؟.

الميادين

وقّع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أمراً تنفيذياً لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه بلاده بسبب التطبيقات الإلكترونية ​الصينية مثل "وي تشات" و"تيك توك"، ويحظر التحويلات المالية لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيقات.

الجزيرة

اطلقت ​الهيئة الخيرية الإسلامية​ العالمية في ​الكويت​ حملة عاجلة لإغاثة متضرري الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية ​بيروت​ تحت شعار "فزعة للبنان" للعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية من ​الدواء​ والإيواء والغذاء، وفي هذا السياق خصصت 250 ألف دينار للإسهام في تضميد جراح المنكوبين.

العربية

دعا ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، "لويا جيرغا" وهو مجلس وطني عرفي في أفغانستان​، إلى إطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين لدى ​الحكومة​.