لبنان الحر

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مع كارثة المرفأ، وحجم الخسائر، أدعو أهلنا في أقليم الخروب بأسمي واسم زميلي ​محمد الحجار​ وخلية ​الأزمة​ المركزية واتحادات بلديات الأقليم أن نلتزم أقصى درجات الحذر، ​كورونا​ ينتشر في كل قرى منطقتنا، ​الناعمة​، ​الجية​، برجا، البرحين، ​بعاصير​، حصروت، المطلة، جون وغيرها، لافتاً الى ان الخطر داهم ومميت.

صوت لبنان

لفت وزير الداخلية العميد محمد فهمي في حديث صحفي إلى انه "اذا لم تُسمّ لجنة التحقيق المسؤولين عن ​انفجار​ بيروت بعد انتهاء مهلة الايام الخمسة، فأنا سأستقيل"، مضيفاً: "امّا ان يجري اتخاذ أقصى العقوبات في حق المتسبّبين بالكارثة، وامّا ان اذهب الى البيت. لا حل وسطاً في هذه المسألة".

radio orient

أكد رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة ​سليمان هارون​ في حديث لـ"الأخبار"، ان ​المستشفيات​ لم تستلم بعد اي من المساعدات​ الطبية، لافتاً إلى أن جمعيات خيرية محلية وخارجية تواصلت مع النقابة لمعرفة طبيعة المعدات والمستلزمات التي تحتاج إليها المُستشفيات، وهو إجراء مهم، إذ إنه يجنّب الوقوع في سيناريو وصول مساعدات قد لا تحتاج إليها البلاد، كما يحصل في أزمات مُشابهة.

اذاعة النور

اشار رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ الى ان ​نقابة المهندسين​ ستقوم بكشف على كل الابنية المتضررة، وهيئة الاغاثة تكشف على الاضرار، ونحن سنقوم بكشف على الابنية الاثرية كي لا تسقط لانها غالية علينا.

صوت المدى

تلقت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد اتصالاً من نظيرها الكويتي ​محمد الجبري​ الذي أكد لها ان بلاده "​حكومة​ وشعباً تدعم ​لبنان​" في الكارثة التي خلفها ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​.