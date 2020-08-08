أعلن الجيش الاسرائيلي اسقاط طائرة مسيرة ليل الخميس الجمعة مصدرها المنطقة الحدودية مع لبنان، التي تشهد حالة تأهب عسكري قصوى جراء مناوشات وقعت مؤخراً.

دوّت صافرات الانذار صباح أمس الجمعة في عدد من البلدات اليهودية والعربية من الجليل الأعلى، قرب الحدود مع لبنان.

شن جيش العدو الاسرائيلي فجر أمس غارات على مواقع حركة حماس في غزة بعد اطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني في اتجاه الاراضي الاسرائيلية.

يسعى رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو الى تشكيل حزب يميني جديد في الانتخابات المقبلة.