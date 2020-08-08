اكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، أن صفقة القرن لن تقود إلى أي مكان لأنه تم تأجيلها لفترة طويلة.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس، استئناف بلاده عمليات التنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.

فرضت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاوي لام، وعشر شخصيات رفيعة بسبب القمع في هونغ كونغ.

اقر مجلس الشيوخ الأميركي بالاجماع الخميس مشروع قانون يحظر تحميل "تيك توك" على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين واعضاء الكونغرس.

حقق الحزب الحاكم في سيريلانكا فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية وضمن فترة ولاية اخرى مدتها 5 سنوات.

قال خبراء في منظمة الصحة العالمية أن عودة وباء فيروس "كوفيد- 19" إلى الانتشار في عدد من الدول الأوروبية مردها إلى ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الأولى من انتشار الوباء.