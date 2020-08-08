"الشرق الأوسط" سألت هل سيرث مرفأ اللاذقية السوري مرفأ بيروت اللبناني الذي تعرض للدمار جراء الانفجار الكبير. وقالت هناك رهان في دمشق على أن يؤدي الدمار الذي لحق برئة لبنان إلى أن يقع الخيار على مرفأ اللاذقية القريب من قاعدة حميميم الروسية ليكون بوابة لإيصال المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والاقتصادية إلى سوريا ولبنان.

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن دخول رتل عسكري للقوات التركية ليل الخميس الجمعة من معبر حدودي مع اقليم هاتاي التركي شمال ادلب إلى الاراضي السورية.